Manual: como escolher o perfume ideal?

1. A taxonomia

As fragrâncias se dividem em famílias olfativas. As cítricas e herbais, como alecrim e menta, são as mais leves. Depois vêm as fragrâncias florais, as amadeiradas (como pinho ou sândalo) e as ambaradas ou orientais (que consistem em cheiros de baunilha e outras especiarias). Conhecê-las facilita a escolha do perfume.

2. A concentração

Perfumes consistem, essencialmente, nas fragrâncias diluídas em água e álcool. Quanto maior a concentração, mais tempo o perfume dura. As colônias têm até 3% de aroma em sua composição. De 8% a 14%, o produto se chama eau de toilette (conhecidos como “desodorante colônia”). Só acima dos 30% o produto é, de fato, um perfume.

3. Um frasco, três cheiros

O aroma de um perfume se manifesta em três níveis. As notas de saída são o que você sente logo de cara, ao aplicá-lo. Leves e mais voláteis, evaporam em alguns minutos. Depois, vêm as notas de corpo. Mais intensas, duram até uma hora. E então há as notas de fundo: encorpadas, são as que permanecem ao longo do dia com você.

4. Na hora de comprar

Limite-se a testar três opções. Mais do que isso, seu olfato dá curto-circuito. Para facilitar essa pré-seleção, diga ao vendedor os perfumes e cheiros de que você já gosta: assim, ele dará sugestões certeiras. E dê uma volta, se possível, para esperar a fragrância fixar na pele. Assim você consegue sentir as notas mais basais – e decidir se gosta mesmo delas.

E mais:

-Na hora de aplicar, passe o perfume nos pulsos, na nuca e no meio do tórax (na roupa não precisa). Se estiver de saia ou vestido, vale também borrifá-lo atrás dos joelhos.

-Perfumes têm dois a três anos de prazo de validade. Mas, se bem armazenados, podem durar mais. Evite o banheiro: guarde-os em um local protegido de calor, luz e umidade – como seu guarda-roupa.

– Cuidado ao comprar perfumes cujo cheiro você sentiu em outra pessoa e gostou. Parte do resultado final tem a ver com a forma como as fragrâncias reagem com a pele de cada um.

-Perfumistas têm à sua disposição 2,5 mil fragrâncias (90% delas, sintéticas) para montar um perfume. O produto final pode ser uma mistura entre 20 ou até 30 essências.

Fonte: Renata Ashcar, especialista em perfumaria e autora do Guia de Perfumes.

