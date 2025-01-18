Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Só hoje no Abril Day: assine Revista Impressa por R$ 9,90/mês!
Sociedade

Mojito e muito mais: o papel de Cuba na história dos drinks

A contribuição da ilha vai muito além dos Daiquiris de Ernest Hemingway. Entenda.

Por Rafael Battaglia 18 jan 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h16
Colagem de fotos de um bar com espelho, três taças e um copo com gelo e limão.
 (Colagem Luana Pillmann/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Mojito e muito mais: o papel de Cuba na história dos drinks Priorizar nos meus resultados Google

Quando a Lei Seca entrou em vigor nos EUA, em 1920, muitos bartenders deixaram o país em busca de trabalho. Alguns foram para a Europa. Outros partiram para Cuba.

A ilha era um tradicional destino turístico dos americanos endinheirados. Não à toa, boa parte desses profissionais arranjou emprego em hotéis e bares recém-comprados por empresários dos EUA. As aquisições rolaram quando o veto estava para começar, já na expectativa de que muita gente desceria até o Caribe atrás de um pileque.

Esse período ficou conhecido como a era de ouro da coquetelaria do país e durou até a Revolução Cubana, em 1959. Não à toa, o Nobel de Literatura Ernest Hemingway morou por mais de 20 anos em um rancho nos arredores de Havana. Notório beberrão, ele batia ponto no bar Floridita – foi lá que nasceu uma bebida em sua homenagem, o Hemingway Daiquiri, versão mais potente do Daiquiri, um clássico drink cubano.

Legal, mas tem um problema nessa história – ela está incompleta. “Os cubanos estão ausentes dos contos de sua própria era de ouro”, defende o escritor François Monti na publicação especializada Punch Drink. A coquetelaria de Cuba tem raízes anteriores à chegada dos americanos. O Mojito, por exemplo, apareceu nos bares de Havana ainda nos anos 1850. Ele vem de um preparo medicinal dos nativos da ilha à base de hortelã, limão e aguardente (era uma versão rudimentar do rum, que assim como a cachaça é feito com cana-de-açúcar).

Siga
Continua após a publicidade

O Daiquiri é creditado ao engenheiro americano Jennings Cox, que trabalhava em minas de ferro em Cuba durante a Guerra de Independência do país contra a Espanha, no final do século 19 (os EUA ajudaram os cubanos e, em troca, puderam intervir na política e na economia locais). É bem provável, contudo, que Cox tenha apenas se apropriado de uma mistura comum da região. O drink, afinal, consiste apenas de rum, limão e acúçar batidos.

Em 1924, nasceu o Club de Cantineiros (“clube dos barmen”), associação que capacitava e dava aulas de inglês para bartenders cubanos – um jeito de fortalecer a mão de obra local ante os profissionais gringos. Em 1930, o Club publicou o seu primeiro manual, com centenas de preparos clássicos e ao menos 60 inéditos. Dá para acessá-lo na íntegra aqui.

Eram receitas diversas; muitas nem sequer tinham rum. É o caso do Adalor, que leva champanhe e pêssego macerado com um garfo. Ele nasceu anos antes do Bellini, drink italiano mais conhecido e que leva os mesmos ingredientes. Os cubanos também foram responsáveis por popularizar o uso do liquidificador e de diferentes formatos de gelo no preparo de coquetéis, o que possibilitou a criação de bebidas com várias texturas. Se você gosta de frappés e frozens alcoólicos, agradeça a eles.

Continua após a publicidade

Talvez a única grande contribuição realmente americana nessa história tenha sido o Cuba Libre. O drink com rum e Coca-Cola nasceu durante a Guerra da Independência, mas ganhou o mundo após a 2ª Guerra Mundial: em um acordo com os britânicos, a marinha dos EUA montou uma linha de defesa no Caribe, o que fez com que milhares de soldados se instalassem nas ilhas. Ao chegarem lá, ficaram deslumbrados com o destilado de cana (que era mais barato que cerveja) e beberam em doses cavalares junto com o refri, na época vendido ao exército por módicos cinco centavos a garrafa.

Mojito

Continua após a publicidade

1 – Leve ao fogo partes iguais de água e açúcar e mexa até dissolver. Reserve 10 ml desse xarope, bastante usado na coquetelaria, e coloque-o num copo alto. Se não quiser esse trabalho, use duas colheres de sopa rasas de açúcar.

2 – Junte uma dose (de 45 ml a 60 ml) de rum branco, 20 ml de suco de limão taiti e folhas de hortelã a gosto. Misture, tomando cuidado para não macerar as folhas.

3 – Adicione gelo triturado em dois terços do copo e complete com água com gás. Finalize com uma rodela de limão e mais hortelã.

Continua após a publicidade

 

 

Publicidade
TAGS:
Álcool
BEBIDA ALCOÓLICA
Bebidas
Coca-Cola
Cuba
EUA
História
Sociedade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).