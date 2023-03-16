Mulher é presa por espalhar doença nos EUA

A Justiça de Tacoma, a 50 km de Seattle, mandou prender uma moradora – que tem tuberculose há mais de um ano e recusa tratamento. Ela foi diagnosticada e chegou a tomar remédios, mas parou.

Inicialmente, as autoridades ordenaram o isolamento residencial da cidadã. Ela não obedeceu, se envolveu num acidente de trânsito e foi a um hospital – onde se constatou que a tuberculose continuava ativa.

A doença, provocada pela bactéria M. tuberculosis, é transmitida pelo ar. Ela é tratável com antibióticos, mas ainda causa 1,6 milhão de mortes por ano no mundo (1).

Leia também: A ameba comedora de cérebros – e os 5 seres mais terríveis do mundo

Continua após a publicidade

Fonte 1. Global Tuberculosis Report 2022. Organização Mundial da Saúde.