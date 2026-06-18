O time que só jogou três partidas internacionais e tomou 114 gols
A Micronésia fez história no futebol em 2015… só não do jeito que esperava.
A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história. Com 48 seleções em jogo, ela abre espaço para países que nunca estiveram na competição, como Cabo Verde, Uzbequistão, Jordânia e Curaçao. Esse último é uma nação insular de apenas 160 mil habitantes comemorou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo – mesmo que tenha levado 7 gols da Alemanha.
São duas seleções de proporções incomparáveis entre si, é claro. Fato é que Curaçao passa longe da maior goleada que um time já levou em uma competição internacional. Em clima de Copa, conheça o caso do time sub-23 da Micronésia.
Jogos do Pacífico de 2015
Os Estados Federados da Micronésia são um país composto por mais de 600 ilhas na Oceania. A nação tem um total de 113 mil habitantes espalhados por uma área de 702 km2, algo semelhante ao município de Goiânia.
O país já competiu nas Olimpíadas e em outros eventos esportivos internacionais. Em 2014, foi fundado o primeiro time de futebol júnior da Micronésia, composto por jogadores de até 23 anos.
Os jovens tinham pouca experiência jogando juntos. O time fez sua estreia nos Jogos do Pacífico de 2015, um evento que ocorre a cada quatro anos em que participam apenas países do Oceano Pacífico Sul. É o equivalente aos Jogos Pan Americanos que temos por aqui. Em alguns casos, os Jogos do Pacífico contam pontos ou servem como qualificadores diretos para as Olimpíadas.
Os jogos de futebol masculino de 2015 ocorreram em Port Moresby, em Papua-Nova Guiné. Para a sorte dos novinhos, naquele ano a competição ocorreu apenas a nível sub-23. Havia muito em jogo: a equipe vencedora teria a chance de competir nas Olimpíadas de 2016 no Rio.
O time recém formado da Micronésia arrumou as malas e partiu em direção ao país vizinho. Mesmo sem muitas chances de vencer a competição, a equipe esperava ganhar experiência e possivelmente o reconhecimento oficial da Fifa. Mas ninguém poderia imaginar o que realmente aconteceu em seguida.
Quebrando recordes
O primeiro jogo foi contra o Tahiti, a maior ilha da Polinésia Francesa. A Micronésia levou nada menos que 30 gols do time adversário, sem ter colocado uma única bola na rede. O placar de 30-0 (no mínimo) abalou os meninos para as partidas seguintes. Se tiver 95 minutos sobrando, assista ao jogo completo no vídeo abaixo:
(O jogo foi um esculacho, mas ainda não era a pior performance de um time em uma competição internacional: o título pertencia a Samoa Americana, que levou 31 gols da Austrália em 2001 em uma partida qualificatória para a Copa do Mundo).
Apenas dois dias após a partida contra o Tahiti, a Micronésia levou uma rasteira ainda maior: perdeu de 38 a zero contra Fiji, estabelecendo o recorde de maior goleada em uma partida internacional. Veja o jogo completo abaixo:
Dois dias depois, em 7 de julho de 2015, o time da Micronésia fez o impensável: quebrou o próprio recorde, levando 46 gols em uma partida contra Vanuatu. Esse é, até hoje, o maior número de gols feitos por um time em uma partida internacional. O recorde não é reconhecido pela Fifa, porque o time da Micronésia não era um país-membro da federação.
Após a partida, o técnico Stan Foster disse que o time era composto de meninos jogando contra homens. Ele fez um apelo para que a Fifa reconhecesse a equipe sub-23 da Micronésia, já que estar em um ranking mundial incentivaria os jovens e abriria portas para o time.
Não rolou. A equipe nunca mais voltou a jogar em competições internacionais, apesar de um convite para retornar aos Jogos do Pacífico. Tendo jogado apenas três partidas, o time sub-23 da Micronésia levou 114 gols no total.
No final das contas, quem se classificou para as Olimpíadas de 2016 foi o time de Fiji. Os fijianos aterrissaram no Brasil e também tiveram sua dose de humilhação: perderam de 1-5 contra o México, 0-8 contra a Coréia do Sul, e 0-10 contra a Alemanha.