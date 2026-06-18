Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
Sociedade

O time que só jogou três partidas internacionais e tomou 114 gols

A Micronésia fez história no futebol em 2015… só não do jeito que esperava.

Por Maria Clara Rossini 18 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 22 jun 2026, 03h39
Partida de futebol entre as seleções de Vanuatu e Micronésia durante os Jogos do Pacífico em 2015.
 (Pacific Games/Divulgação)
Continua após publicidade
O time que só jogou três partidas internacionais e tomou 114 gols Priorizar nos meus resultados Google

A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história. Com 48 seleções em jogo, ela abre espaço para países que nunca estiveram na competição, como Cabo Verde, Uzbequistão, Jordânia e Curaçao. Esse último é uma nação insular de apenas 160 mil habitantes comemorou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo – mesmo que tenha levado 7 gols da Alemanha.

São duas seleções de proporções incomparáveis entre si, é claro. Fato é que Curaçao passa longe da maior goleada que um time já levou em uma competição internacional. Em clima de Copa, conheça o caso do time sub-23 da Micronésia.

6 países que já disputaram a Copa do Mundo e que não existem mais

Jogos do Pacífico de 2015

Os Estados Federados da Micronésia são um país composto por mais de 600 ilhas na Oceania. A nação tem um total de 113 mil habitantes espalhados por uma área de 702 km2, algo semelhante ao município de Goiânia.

O país já competiu nas Olimpíadas e em outros eventos esportivos internacionais. Em 2014, foi fundado o primeiro time de futebol júnior da Micronésia, composto por jogadores de até 23 anos. 

Siga

Os jovens tinham pouca experiência jogando juntos. O time fez sua estreia nos Jogos do Pacífico de 2015, um evento que ocorre a cada quatro anos em que participam apenas países do Oceano Pacífico Sul. É o equivalente aos Jogos Pan Americanos que temos por aqui. Em alguns casos, os Jogos do Pacífico contam pontos ou servem como qualificadores diretos para as Olimpíadas.

Continua após a publicidade

Os jogos de futebol masculino de 2015 ocorreram em Port Moresby, em Papua-Nova Guiné. Para a sorte dos novinhos, naquele ano a competição ocorreu apenas a nível sub-23. Havia muito em jogo: a equipe vencedora teria a chance de competir nas Olimpíadas de 2016 no Rio.

O time recém formado da Micronésia arrumou as malas e partiu em direção ao país vizinho. Mesmo sem muitas chances de vencer a competição, a equipe esperava ganhar experiência e possivelmente o reconhecimento oficial da Fifa. Mas ninguém poderia imaginar o que realmente aconteceu em seguida.

Quebrando recordes

O primeiro jogo foi contra o Tahiti, a maior ilha da Polinésia Francesa. A Micronésia levou nada menos que 30 gols do time adversário, sem ter colocado uma única bola na rede. O placar de 30-0 (no mínimo) abalou os meninos para as partidas seguintes. Se tiver 95 minutos sobrando, assista ao jogo completo no vídeo abaixo:

Continua após a publicidade

(O jogo foi um esculacho, mas ainda não era a pior performance de um time em uma competição internacional: o título pertencia a Samoa Americana, que levou 31 gols da Austrália em 2001 em uma partida qualificatória para a Copa do Mundo).

Apenas dois dias após a partida contra o Tahiti, a Micronésia levou uma rasteira ainda maior: perdeu de 38 a zero contra Fiji, estabelecendo o recorde de maior goleada em uma partida internacional. Veja o jogo completo abaixo:

Dois dias depois, em 7 de julho de 2015, o time da Micronésia fez o impensável: quebrou o próprio recorde, levando 46 gols em uma partida contra Vanuatu. Esse é, até hoje, o maior número de gols feitos por um time em uma partida internacional. O recorde não é reconhecido pela Fifa, porque o time da Micronésia não era um país-membro da federação.

Continua após a publicidade

Após a partida, o técnico Stan Foster disse que o time era composto de meninos jogando contra homens. Ele fez um apelo para que a Fifa reconhecesse a equipe sub-23 da Micronésia, já que estar em um ranking mundial incentivaria os jovens e abriria portas para o time.

Não rolou. A equipe nunca mais voltou a jogar em competições internacionais, apesar de um convite para retornar aos Jogos do Pacífico. Tendo jogado apenas três partidas, o time sub-23 da Micronésia levou 114 gols no total.

No final das contas, quem se classificou para as Olimpíadas de 2016 foi o time de Fiji. Os fijianos aterrissaram no Brasil e também tiveram sua dose de humilhação: perderam de 1-5 contra o México, 0-8 contra a Coréia do Sul, e 0-10 contra a Alemanha.

Publicidade
TAGS:
Copa do mundo
Futebol
jogos olímpicos
oceania
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).