O time que só jogou três partidas internacionais e tomou 114 gols

A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história. Com 48 seleções em jogo, ela abre espaço para países que nunca estiveram na competição, como Cabo Verde, Uzbequistão, Jordânia e Curaçao. Esse último é uma nação insular de apenas 160 mil habitantes comemorou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo – mesmo que tenha levado 7 gols da Alemanha.

São duas seleções de proporções incomparáveis entre si, é claro. Fato é que Curaçao passa longe da maior goleada que um time já levou em uma competição internacional. Em clima de Copa, conheça o caso do time sub-23 da Micronésia.

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Jogos do Pacífico de 2015

Os Estados Federados da Micronésia são um país composto por mais de 600 ilhas na Oceania. A nação tem um total de 113 mil habitantes espalhados por uma área de 702 km2, algo semelhante ao município de Goiânia.

O país já competiu nas Olimpíadas e em outros eventos esportivos internacionais. Em 2014, foi fundado o primeiro time de futebol júnior da Micronésia, composto por jogadores de até 23 anos.

Os jovens tinham pouca experiência jogando juntos. O time fez sua estreia nos Jogos do Pacífico de 2015, um evento que ocorre a cada quatro anos em que participam apenas países do Oceano Pacífico Sul. É o equivalente aos Jogos Pan Americanos que temos por aqui. Em alguns casos, os Jogos do Pacífico contam pontos ou servem como qualificadores diretos para as Olimpíadas.

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Os jogos de futebol masculino de 2015 ocorreram em Port Moresby, em Papua-Nova Guiné. Para a sorte dos novinhos, naquele ano a competição ocorreu apenas a nível sub-23. Havia muito em jogo: a equipe vencedora teria a chance de competir nas Olimpíadas de 2016 no Rio.

O time recém formado da Micronésia arrumou as malas e partiu em direção ao país vizinho. Mesmo sem muitas chances de vencer a competição, a equipe esperava ganhar experiência e possivelmente o reconhecimento oficial da Fifa. Mas ninguém poderia imaginar o que realmente aconteceu em seguida.

Quebrando recordes

O primeiro jogo foi contra o Tahiti, a maior ilha da Polinésia Francesa. A Micronésia levou nada menos que 30 gols do time adversário, sem ter colocado uma única bola na rede. O placar de 30-0 (no mínimo) abalou os meninos para as partidas seguintes. Se tiver 95 minutos sobrando, assista ao jogo completo no vídeo abaixo:

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(O jogo foi um esculacho, mas ainda não era a pior performance de um time em uma competição internacional: o título pertencia a Samoa Americana, que levou 31 gols da Austrália em 2001 em uma partida qualificatória para a Copa do Mundo).

Apenas dois dias após a partida contra o Tahiti, a Micronésia levou uma rasteira ainda maior: perdeu de 38 a zero contra Fiji, estabelecendo o recorde de maior goleada em uma partida internacional. Veja o jogo completo abaixo:

Dois dias depois, em 7 de julho de 2015, o time da Micronésia fez o impensável: quebrou o próprio recorde, levando 46 gols em uma partida contra Vanuatu. Esse é, até hoje, o maior número de gols feitos por um time em uma partida internacional. O recorde não é reconhecido pela Fifa, porque o time da Micronésia não era um país-membro da federação.

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Após a partida, o técnico Stan Foster disse que o time era composto de meninos jogando contra homens. Ele fez um apelo para que a Fifa reconhecesse a equipe sub-23 da Micronésia, já que estar em um ranking mundial incentivaria os jovens e abriria portas para o time.

Não rolou. A equipe nunca mais voltou a jogar em competições internacionais, apesar de um convite para retornar aos Jogos do Pacífico. Tendo jogado apenas três partidas, o time sub-23 da Micronésia levou 114 gols no total.

No final das contas, quem se classificou para as Olimpíadas de 2016 foi o time de Fiji. Os fijianos aterrissaram no Brasil e também tiveram sua dose de humilhação: perderam de 1-5 contra o México, 0-8 contra a Coréia do Sul, e 0-10 contra a Alemanha.

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