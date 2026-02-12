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Sociedade

Os 4 movimentos proibidos da Patinação Artística

O backflip, banido por 48 anos, voltou a ser autorizado em 2024. Mas outros elementos permanecem ilegais.

Por Maria Clara Rossini 12 fev 2026, 10h10
Dois patinadores artísticos fazendo uma acrobacia em dupla.
 (Tom Briglia/Getty Images)
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As Olimpíadas de Inverno de 2026 trouxeram uma acrobacia de volta ao palco olímpico: o backflip. O movimento havia sido banido da patinação artística no gelo em 1976. Durante 48 anos, quem fizesse ou tentasse fazer a acrobacia proibida perdia dois pontos. Foi so em 2024 que a International Skating Union (ISU), federação que regula o esporte, voltou a permiti-lo em competições oficiais. 

Aproveitando a liberação, o patinador americano Ilia Malinin tem incluído o backflip em suas apresentações competitivas nas Olimpíadas de 2026. Antes dele, era comum que a acrobacia aparecesse apenas em performances não competitivas, como shows no gelo.

Perceba que não usamos a palavra “salto” para nos referir ao backflip. Isso porque só existem seis movimentos considerados elementos de salto na patinação artística. São eles: axel, toeloop, salchow, flip, loop e lutz. O backflip foi autorizado apenas como elemento coreográfico, e não possui pontuação própria.

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Com a exclusão do backflip do rol de elementos ilegais, os atletas das categorias individuais ficam livres para fazer cambalhotas de todos os tipos – embora elas não valham pontos técnicos. Os atletas que competem na categoria de pares, por outro lado, permanecem com algumas restrições.

Segundo o regulamento da ISU, o patinador não pode segurar a parceira de maneira considerada errada. O ponto de contato entre os atletas deve ser apenas nas mãos, braços, tronco ou parte superior da perna da patinadora. Essas regras proíbem o famoso (e perigoso) headbanger.

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No headbanger, o homem gira enquanto segura a mulher pelo calcanhar. A cabeça da patinadora sobe e desce, passando de raspão no gelo. O movimento é considerado extremamente perigoso, embora seja feito fora de competições. Dá uma olhada:

Em uma variação do headbanger, o parceiro segura a patinadora tanto pelo calcanhar quando pela mão, fazendo com que ela fique de ponta cabeça no ar.

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Outro movimento proibido é girar ou andar com a parceira apoiada na cabeça, sem segurá-las com as mãos. Veja no minuto 3:30 do vídeo abaixo:

Um outro movimento famoso (mas proibido) é o detroiter, em que o homem segura a mulher acima da cabeça com uma única mão. Ela fica com o corpo paralelo ao gelo, contando com a ajuda da força centrípeta para permanecer estável. Veja no minuto 2:35:

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A parceira também não pode ficar de pé em cima dos ombros do patinador. Embora existam técnicas para não se cortar, o contato da lâmina do patins com o corpo é arriscado. Na patinação de duplas, a patinadora pode colocar os pés na virilha do parceiro. Já o posicionamento no ombro é proibido. Veja no minuto 3:00 do vídeo:

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A dupla que realizar qualquer um dos movimentos acima perde dois pontos. Além desses, é descontado um ponto caso alguma pedrinha do figurino do patinador caia no gelo. Também é descontado um ponto para cada 5 segundos de violação de tempo – ou seja, caso o programa seja maior ou menor do que o estabelecido nas regras. 

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