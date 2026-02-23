Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

Prefeitos aumentam gastos com meio ambiente em anos de eleição, diz estudo

Estudo da UFPR revela que os gastos ambientais sobem em ano eleitoral e seguem elevados depois do pleito. Entenda

Por Ana Clara Caielli Barreiro 23 fev 2026, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Fotografia de moedas com planta em cima colocar o solo no fundo do verde da natureza.
 (Mintr/Getty Images)
Continua após publicidade
Prefeitos aumentam gastos com meio ambiente em anos de eleição, diz estudo Priorizar nos meus resultados Google

“Oportunismo eleitoral” é o nome dado à prática em que, às vésperas das eleições, políticos adotam estratégias para ampliar o apoio público e se manter influentes. O fenômeno é conhecido dos brasileiros – seja em estudos acadêmicos, seja nas conversas de bar: “Viu a obra que começou? É ano de eleição”.

Pesquisas anteriores já indicaram que os investimentos públicos municipais tendem a se concentrar nos anos eleitorais. A chamada “teoria dos ciclos políticos” sugere que prefeitos organizam o orçamento ao longo do mandato para deixar mais recursos disponíveis no último ano, em que priorizam obras visíveis, especialmente em infraestrutura, saúde e educação, que pesam na hora do voto.

Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR), porém, decidiram dar um passo além e investigar se essa lógica também se aplica aos investimentos em meio ambiente, uma área ainda pouco analisada nesse contexto.

Siga

Para isso, compararam dados eleitorais, orçamentários e econômicos de 4.970 municípios brasileiros entre 2007 e 2021. O objetivo era olhar de perto as variações nos gastos ambientais no ano anterior às eleições municipais, no ano eleitoral e no ano seguinte.

O estudo, intitulado “Oportunismo eleitoral e despesas ambientais nos municípios do Brasil”, foi publicado no dia 20 de fevereiro na revista Cadernos de Gestão Pública e Cidadania, da FGV.

Continua após a publicidade

O resultado foi claro: os gastos com meio ambiente aumentam no ano eleitoral e permanecem elevados no ano seguinte. Já no ano anterior à eleição, não houve variações significativas.

Ou seja, mesmo representando menos de 1% do orçamento municipal, o meio ambiente também entra no jogo dos ciclos políticos, funcionando como instrumento de visibilidade eleitoral.

Mas por quê? O estudo aponta que o padrão não está ligado diretamente ao objetivo de reeleição do prefeito, assim como ocorre com grandes obras. O “orçamento verde” estaria, na verdade, mais associado ao alinhamento entre o prefeito e seu partido, que influencia a agenda do governo municipal. É sobre a continuidade do partido, e não do prefeito individualmente.

Continua após a publicidade

A análise revelou ainda outro dado relevante: as transferências federais relacionadas à exploração de recursos naturais, como a mineração, dobraram desde 2016. Já os investimentos municipais em meio ambiente, não acompanharam esse crescimento. Na prática, arrecada-se mais com exploração do que se investe em preservação ambiental. 

O estudo defende uma institucionalização de metas e indicadores sobre o orçamento ambiental nos municípios.

Os próximos passos da pesquisa incluem investigar se a ideologia partidária influencia a gestão ambiental dos municípios e avaliar se esses investimentos, quando ocorrem, de fato melhoram indicadores ecológicos.

Publicidade
TAGS:
campanha política
eleição
Meio Ambiente
Política nacional
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).