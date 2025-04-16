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Sociedade

Quem são os maiores produtores e consumidores de cacau do mundo?

O planeta come, em média, 7,2 milhões de toneladas de chocolate por ano. Entenda o mercado global do principal ingrediente do seu ovo de Páscoa.

Por Rafael Battaglia 16 abr 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Imagem de um cacau ao lado de pedaços de chocolate, uma pequena vasilha com cacau em pó e grãos cru de cacau.
 (Gustavo Mellossa/Getty Images)
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Semente de cacau

Tamanho do mercado: US$ 9,91 bilhões

Após a colheita, o grão é fermentado, seco e processado em subprodutos com maior valor agregado (saiba mais no final da página). A Holanda é a maior compradora do globo.

Infográfico, em fundo marrom escuro, com a lista dos maiores exportadores de cacau no planeta em 2023.
*Dados de Papua-Nova Guiné: 1,18% das exportações, correspondente a US$ 117 mi. (Arte/Superinteressante)
Infográfico, em fundo marrom escuro, com a lista dos maiores importadores de cacau no planeta em 2023.
(Arte/Superinteressante)
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Chocolate

Siga

Tamanho do mercado: US$ 36,9 bilhões

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Os europeus são os maiores consumidores per capita. No topo está a Suíça: são 10,9 kg por ano. Na sequência vêm Estônia (9 kg) e Alemanha (8,9 kg). No Brasil, são 3,9 kg.

Infográfico, em fundo marrom escuro, com a lista dos maiores exportadores de cacau no planeta em 2023.
(Arte/Superinteressante)
Infográfico, em fundo marrom escuro, com a lista dos maiores importadores de cacau no planeta em 2023.
(Arte/Superinteressante)
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O processo

Nibs

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Pedaços tostados do grão, já sem a casca. Aqui, o cacau já tem gosto de chocolate – porém bem amargo.

Pasta

Feita a partir da moagem dos nibs, é a base para o preparo do chocolate. Os maiores produtores são Costa do Marfim e Holanda.

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Manteiga

Gordura extraída da pasta. É usada tanto para fazer chocolate quanto na indústria de cosméticos. Um terço da produção global é holandesa.

Feito com os grãos, mas sem a manteiga. Pode ser vendido já adoçado. Holanda e Malásia são os maiores exportadores.

Fontes: Observatory of Economic Complexity e Centro de Promoção de Importações da Holanda.

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TAGS:
CACAU
Chocolate
comércio
Economia
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