Ler Resumo





Introdução Mesmo sem consensos imediatos, as COPs foram cruciais para frear um aquecimento de 4 °C, viabilizar fundos ambientais e mobilizar pressões populares que não funcionariam por videochamada. Descubra os impactos reais e os bastidores das conferências climáticas.

Principais Tópicos





O Acordo de Paris reduziu a trajetória de aquecimento global de 4 °C para a faixa de 2,6 °C. Acordos paralelos impulsionam financiamentos vitais, como fundos voltados a florestas tropicais. Novas metas voluntárias buscam acelerar a transição energética e o abandono de combustíveis fósseis. O formato presencial garante a pressão direta da sociedade civil e de povos indígenas sobre negociadores. A pegada de carbono do evento é irrelevante frente à magnitude das decisões climáticas tomadas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Este texto foi adaptado da reportagem Afinal, para que servem as COPs? Os resultados das conferências do clima até agora, publicada na Super em dezembro de 2025.

A COP31, em Antália, na Turquia, terminou no último domingo (22) sem que os países aprovassem seu principal documento político – e nos explicamos o motivo aqui. É o tipo de notícia que alimenta uma pergunta antiga: afinal, para que servem as conferências do clima? Se o objetivo é só discutir, mas não decidir nada, não seria mais barato (e mais sustentável) apenas marcar uma videochamada entre chefes de Estado e cientistas?

A resposta curta é: elas servem para bastante coisa – e não daria para fazer tudo por Zoom.

Mudanças climáticas estão transformando o cheiro de chuva; entenda

De 4 °C para 2,6 °C

O maior legado das COPs é o Acordo de Paris, assinado em 2015, na COP21. Nele, 196 partes (195 países e a União Europeia) se comprometeram a manter o aumento da temperatura global bem abaixo de 2 °C em relação aos níveis pré-industriais – de preferência, abaixo de 1,5 °C.

Continua após a publicidade

Se o mundo tivesse continuado como estava antes do acordo, a temperatura subiria 4 °C. Segundo o IPCC, painel de cientistas da ONU, isso significaria metade da população mundial exposta a calor letal e um aumento de 1 metro ou mais no nível do mar. Outras pesquisas sugerem a perda de até 70% das espécies e e que até 1 bilhão de pessoas seriam forçadas a migrar. Os impactos na agricultura e na segurança alimentar também seriam profundos.

Hoje, se todos os compromissos atuais forem cumpridos, caminhamos para um aumento de 2,6 °C no século. Sem eles, a previsão é de 2,8 ºC até 2100. Ainda é uma catástrofe, mas menor diante o caos que sucederia o aumento de 4 °C.

“O Acordo de Paris hoje é a única coisa que nos separa de um mundo 4 °C mais quente”, disse à Super Claudio Angelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima.

Continua após a publicidade

O mecanismo por trás disso são as NDCs, planos em que cada país diz o que vai fazer para cortar emissões, atualizados a cada cinco anos. O sistema tem falhas: não há um esforço mínimo obrigatório nem punição para quem descumpre. E a própria ONU já admitiu que o mundo vai ultrapassar a meta de 1,5 °C. Ainda assim, é a melhor ferramenta coletiva que temos.

O que acontece fora do papel

Cada vez mais, a importância das COPs vai além dos textos aprovados por consenso. Muitos acordos são fechados entre grupos de países, sem precisar da assinatura de todo mundo.

Um exemplo é o TFFF, fundo proposto pelo Brasil na COP30 para remunerar os países que mantêm suas florestas tropicais em pé. Em Belém, nações como Alemanha, Noruega e o próprio Brasil anunciaram cerca de US$ 5,5 bilhões para o fundo. Em 2026, ele ganhou novos aportes, como um empréstimo do Canadá, de até 560 milhões de dólares canadenses (cerca de US$ 400 milhões) – mas ainda faltavam perto de US$ 2 bilhões para atingir os US$ 10 bilhões necessários para começar a operar.

Continua após a publicidade

Outra frente é a Agenda de Ação, que roda em paralelo às negociações formais e reúne governos, empresas e organizações em torno de metas práticas. Segundo balanço apresentado no encerramento da agenda, já na COP31, 87% dos planos lançados em Belém estão em andamento – embora 62% estejam atrasados em relação ao plano original. Agora, a presidência turca lançou ainda uma meta voluntária de elevar a participação da eletricidade no consumo final de energia do mundo de cerca de 20% para 35% até 2035. A lógica é que, quanto mais carros, fogões e indústrias elétricos que usem energia renovável, menos petróleo e gás são queimados (leia mais sobre isso aqui).

As COPs também fazem nascer “clubes” de países mais ambiciosos. Insatisfeitos com o texto de Belém, que não mencionou os combustíveis fósseis, Colômbia e Holanda organizaram em abril de 2026 a primeira conferência internacional sobre a transição para longe do petróleo, do carvão e do gás, em Santa Marta, com 57 países.

Por que não de home office?

Parte da força das COPs está no fato de serem presenciais. Organizações da sociedade civil podem entrar na área de negociações como observadoras: não votam, mas assistem às reuniões, conversam com as delegações e pressionam os negociadores. Na COP30, a pressão dos mais de 3 mil indígenas hospedados em Belém ajudou a destravar 20 processos de demarcação de terras indígenas no Brasil. Sem um evento que chamasse a atenção do público, decisões como essa provavelmente andariam ainda menos.

Continua após a publicidade

E a pegada de carbono? É pouco significativa diante do problema: a emissão estimada da COP30 foi de 130 mil toneladas de CO2 – 770 vezes menos do que o mundo inteiro emite num único dia.

“Classificar as COPs apenas como um sucesso ou fracasso é reduzir o problema mais complexo que a humanidade já enfrentou”, disse à Super o físico Paulo Artaxo. “Elas são as únicas ferramentas que nós temos hoje para lidar com as mudanças climáticas.”

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.