3 notícias sobre: um outro lado da Samsung

Empresa terá fábrica de mRNA

A divisão Samsung Biologics anunciou que vai investir US$ 2 bilhões para montar uma fábrica em Songdo, a 30 km da capital Seul. Ela irá produzir medicamentos e ingredientes para tratamentos baseados em RNA mensageiro (mRNA) e vetores virais – duas tecnologias utilizadas nas vacinas contra a Covid. A Samsung irá prestar serviços à empresa americana Moderna, que desenvolve vacinas de mRNA.

Navios vão render quase US$ 1 bilhão

A empresa vai construir quatro navios LNG (que transportam gás natural liquefeito) para uma petrolífera africana, que irá pagar US$ 840 milhões por eles. O contrato foi assinado pela subsidiária Samsung Heavy Industries, que tem 10 mil funcionários e também produz navios cargueiros e de passageiros, bem como turbinas eólicas – com faturamento total de US$ 12 bilhões por ano.

CEO tenta evitar paralisação

O presidente da Samsung Electronics, Kyung Kye-hyun, se reuniu pela primeira vez na história com o sindicato dos funcionários da empresa, que reinvindica aumento de salários e mais dias de férias. O encontro sinaliza um agravamento da crise, que se arrasta desde outubro de 2021, e tem como objetivo evitar uma greve, que também seria inédita – e pode piorar a escassez global de chips.

