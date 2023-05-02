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Tecnologia

4 bons modelos de notebook gamer para 2023

Confira as especificações de cada um e veja qual é o melhor modelo para jogos e edição de vídeo.

Por Afiliados Abril 2 Maio 2023, 18h14 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
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 (Afiliados Abril/Montagem sobre reprodução)
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4 bons modelos de notebook gamer para 2023 Priorizar nos meus resultados Google

A busca pelos notebooks do tipo gamer não se limita aos jogadores competitivos de videogame. Esses produtos também atendem jogadores casuais e o público que faz uso profissional do aparelho, utilizando softwares de edição de vídeo e imagens, por exemplo. 

Para esses diferentes grupos, o desafio é encontrar a configuração que mais combina com o usuário, visando atingir o melhor custo-benefício.

Pensando nisso, separamos quatro notebooks gamer que não deixam nada a desejar em 2023. A lista conta com modelos de entrada e avançados. Confira a seguir.

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Lenovo Ideapad Gaming 3i

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Este é um dos notebooks gamer de entrada mais procurados no Brasil. O Ideapad Gaming 3i possui uma placa de vídeo GTX 1650 com 4GB de VRAM, recomendada para vários títulos famosos, jogos competitivos e softwares de edição de vídeo e imagem. Outro diferencial do modelo é o seu design mais sóbrio, se distanciando das linhas robustas e cores chamativas de outros notebooks do mercado.

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Vale lembrar que mesmo sendo um modelo gamer de entrada, ele ainda é mais avançado que os notebooks intermediários. Confira as especificações:

  • Processador: Intel Core i5-11300H Quad Core / 8 Threads; Clock: 2.6GHz (até 4.4GHz Max Turbo)
  • Memória RAM: 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200, expansível até 32GB (2 slots DDR4 2933MHz)
  • Armazenamento: SSD de 512GB M.2 PCIe NVMe
  • Placa de vídeo: Placa Dedicada NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB
  • Sistema Operacional: Windows 11 Home
  • Tela: 15.6″ Full HD (1920 x 1080) WVA Antirreflexo, 60 Hz

Lenovo Legion 5 R7

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Este já faz parte da classe de notebooks gamer avançados, com placas de vídeo e telas superiores, além de um melhor controle do calor. O Legion 5 é um ótimo modelo custo-benefício desta categoria, já que ele conta com uma placa de vídeo RTX 3050, a mais básica da série 3000, e um processador Ryzen 7 de série H. Ele também possui mais memória RAM e armazenamento comparado ao modelo anterior.

  • Processador: AMD Ryzen 7 5800H Octa Core / 16 Threads
  • Memória RAM: 16GB 2x 8GB DDR4 3200MHz “Expansível até 32GB (2 slots DDR4 3200MHz)”
  • Armazenamento: SSD de 512GB M.2 PCIe NVMe
  • Placa de vídeo: Dedicada NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6
  • Sistema Operacional: Windows 11 Home
  • Tela: 15.6” Full HD (1920 x 1080) IPS Antirreflexo 120 Hz.

Lenovo Ideapad Gaming 3 R7

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Apesar de manter o mesmo design do modelo de entrada desta lista, o Gaming 3 com Ryzen 7 conta com especificações avançadas – até mais que o Legion, em alguns aspectos. Ele possui uma placa de vídeo RTX 3060, o que é mais que suficiente para a maioria dos jogos atuais, e 16 GB de memória RAM.

  • Processador: Ryzen 7 5800H (Série 5000)
  • Memória RAM: 16 GB 
  • Armazenamento: SSD 512 GB
  • Placa de vídeo: Dedicada GeForce RTX 3060 
  • Sistema Operacional: Windows 11 Home
  • Tela: 15,6″ Full HD IPS 120 Hz

Dell Alienware M15

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Quando se fala em notebooks gamer avançados, a Alienware é uma das primeiras linhas que vêm à mente. E não é à toa. Este é um modelo premium, com uma construção em metal, placa de vídeo RTX 3070 Ti e uma tela QuadHD. Ele é superior aos demais notebooks listados em todos os aspectos.

O Alienware M15 é indicado para os usuários mais exigentes – seja para os que buscam a melhor qualidade nos jogos, ou que precisam de um bom notebook para trabalhar com edição de vídeos, imagens e até mesmo softwares 3D. Isso tudo sem contar com seus 32GB de memória RAM, o que faz dele um excelente multitarefa.

  • Processador: Core i7-12700H (12ª ger.)
  • Memória RAM: 32 GB
  • Armazenamento: SSD 1 TB
  • Placa de vídeo: Dedicada GeForce RTX 3070 Ti
  • Sistema Operacional: Windows 11 Home
  • Tela: 15,6″ Quad HD 240 Hz
  • Adicionais: Antivírus McAfee (12 meses).
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