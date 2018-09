6 macetes pouco conhecidos do iOS

–

1 – Mova dois aplicativos de uma vez

Toque para acionar o modo de personalização (quando os ícones ficam tremendo) e depois segure e arraste o aplicativo que pretende mexer e dê dois toques no outro ícone que será movido. Os dois ficam juntos e podem ser levados para onde você quiser.

–

2 – Escaneie sem precisar de app

Antes, era preciso um aplicativo específico para digitalizar documentos. Não mais. O Notas, que faz parte do sistema, tem essa função, mas ela está meio escondida. Crie um novo documento, toque no sinal de + e escolha Escanear Documentos. Dá para digitalizar em cores ou em tons de cinza.

–

3- Diminua o brilho da lanterna

Uma lanterna é muito útil em várias situações. O iOS tem essa opção há algum tempo, mas não havia como personalizar o brilho. Na nova versão, acione a lanterna na Central de Controle e depois toque e segure o ícone dela alguns segundos. Vai aparecer um controle deslizante para mudar a intensidade do brilho.

–

4 – Desloque o teclado para o lado

Essa é para quando não dá para usar as duas mãos para fazer textão. É possível deixar o teclado descentralizado, jogá-lo para um lado da tela. É só tocar no ícone do globo que fica no canto inferior direito e segurar por um segundo. Depois, escolha um dos lados para o teclado ficar posicionado.

–

5 – Inverta as cores

Vá a Ajustes, Geral, Acessibilidade, Adaptações de Tela, Inverter Cores. Ative a opção inteligente. Dessa forma, fotos e outras mídias continuarão normais, mas fundo e texto serão invertidos (o que é branco vira preto etc.)

–

6 – Desinstalação automática

Quando você apaga um aplicativo no método “aperta-segura-toca-no-x”, os dados gerados por ele (senhas, informações, entre outros) também vão embora. Mas dá para deletar apenas o app. Em Ajustes, Geral, Armazenamento do iPhone, escolha o que será limado e toque em Desinstalar o App. Os documentos e os dados serão mantidos.