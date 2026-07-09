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Tecnologia

A resposta dos PCs ao MacBook Neo

A Apple decidiu bater de frente com os notebooks Windows. Mas o mundo PC já começou a reagir.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 12h00
Dois notebooks abertos, sobre um fundo verde, um prateado à esquerda exibindo uma mulher sorrindo em uma rede social, e outro cinza à direita mostrando duas mulheres cantando e tocando baixo em um palco.
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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A Apple aumentou em US$ 100 o preço do MacBook Neo, que passou a US$ 699. Mesmo assim, ele continua 40% mais barato que os outros MacBooks. É o primeiro desafio real, em quatro décadas, à hegemonia do Windows – e foi classificado como “um choque para toda a indústria” pelo co-CEO da Asus. Mas o mundo PC já tem duas respostas.

Dois notebooks abertos, um Dell XPS 13 prateado à esquerda com uma imagem abstrata e uma foto de mulher na tela, e um Acer Swift Air 14 verde-acinzentado à direita com uma cantora loira tocando guitarra. Abaixo, uma tabela comparativa de especificações técnicas e preços dos modelos Dell XPS 13, Acer Swift Air 14 e MacBook Neo.
(Divulgação/Montagem sobre reprodução)

A primeira é o Dell XPS 13 – embora ele use o nome XPS, tradicionalmente reservado aos notebooks mais sofisticados da marca americana, trata-se de um modelo acessível, lançado nos EUA por US$ 699.

O XPS 13 tem corpo de alumínio, como o MacBook Neo, e é superior a ele em alguns pontos: é mais leve, tem teclado retroiluminado, a tela é um pouco maior e a capacidade de armazenamento é o dobro (comparando com a versão básica do Neo, de US$ 699).

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Resta saber como o Dell se sai no dia a dia com 8 GB de memória RAM, a mesma quantidade do Neo, e quanto tempo sua bateria dura. O XPS 13 será vendido no Brasil, mas o preço ainda não foi divulgado.

A outra resposta é o Swift Air 14, da fabricante chinesa Acer, que será vendido nos EUA por US$ 699. Ele tem quase o mesmo peso do laptop da Apple, mas sua tela é bem maior. Assim como o Neo, é feito de alumínio – e será fabricado em várias cores.

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