A resposta dos PCs ao MacBook Neo

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Introdução O MacBook Neo subiu para US$ 699, mas a concorrência esquentou! Dell XPS 13 e Acer Swift Air 14 chegam com o mesmo preço, prometendo desafiar o domínio da Apple. Descubra como os novos notebooks se comparam em especificações, design e o que cada um oferece de melhor para o consumidor.

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MacBook Neo eleva preço, mas mantém competitividade. Dell XPS 13 chega para bater de frente com vantagens em peso e armazenamento. Acer Swift Air 14 oferece tela maior e design moderno. Comparativo de desempenho e bateria dos novos laptops. A nova era dos notebooks acessíveis e o futuro do mercado.

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A Apple aumentou em US$ 100 o preço do MacBook Neo, que passou a US$ 699. Mesmo assim, ele continua 40% mais barato que os outros MacBooks. É o primeiro desafio real, em quatro décadas, à hegemonia do Windows – e foi classificado como “um choque para toda a indústria” pelo co-CEO da Asus. Mas o mundo PC já tem duas respostas.

A primeira é o Dell XPS 13 – embora ele use o nome XPS, tradicionalmente reservado aos notebooks mais sofisticados da marca americana, trata-se de um modelo acessível, lançado nos EUA por US$ 699.

O XPS 13 tem corpo de alumínio, como o MacBook Neo, e é superior a ele em alguns pontos: é mais leve, tem teclado retroiluminado, a tela é um pouco maior e a capacidade de armazenamento é o dobro (comparando com a versão básica do Neo, de US$ 699).

Resta saber como o Dell se sai no dia a dia com 8 GB de memória RAM, a mesma quantidade do Neo, e quanto tempo sua bateria dura. O XPS 13 será vendido no Brasil, mas o preço ainda não foi divulgado.

A outra resposta é o Swift Air 14, da fabricante chinesa Acer, que será vendido nos EUA por US$ 699. Ele tem quase o mesmo peso do laptop da Apple, mas sua tela é bem maior. Assim como o Neo, é feito de alumínio – e será fabricado em várias cores.