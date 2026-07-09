A resposta dos PCs ao MacBook Neo
A Apple decidiu bater de frente com os notebooks Windows. Mas o mundo PC já começou a reagir.
A Apple aumentou em US$ 100 o preço do MacBook Neo, que passou a US$ 699. Mesmo assim, ele continua 40% mais barato que os outros MacBooks. É o primeiro desafio real, em quatro décadas, à hegemonia do Windows – e foi classificado como “um choque para toda a indústria” pelo co-CEO da Asus. Mas o mundo PC já tem duas respostas.
A primeira é o Dell XPS 13 – embora ele use o nome XPS, tradicionalmente reservado aos notebooks mais sofisticados da marca americana, trata-se de um modelo acessível, lançado nos EUA por US$ 699.
O XPS 13 tem corpo de alumínio, como o MacBook Neo, e é superior a ele em alguns pontos: é mais leve, tem teclado retroiluminado, a tela é um pouco maior e a capacidade de armazenamento é o dobro (comparando com a versão básica do Neo, de US$ 699).
Resta saber como o Dell se sai no dia a dia com 8 GB de memória RAM, a mesma quantidade do Neo, e quanto tempo sua bateria dura. O XPS 13 será vendido no Brasil, mas o preço ainda não foi divulgado.
A outra resposta é o Swift Air 14, da fabricante chinesa Acer, que será vendido nos EUA por US$ 699. Ele tem quase o mesmo peso do laptop da Apple, mas sua tela é bem maior. Assim como o Neo, é feito de alumínio – e será fabricado em várias cores.