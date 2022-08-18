A volta do DeLorean

Esse carro, que foi fabricado durante os anos 1980 e ficou famoso na série de filmes De Volta para o Futuro, vai ressurgir em versão elétrica: o Alpha5.

Ele tem espaço para quatro passageiros (dois a mais do que o original), mas mantém as icônicas portas “asa-de-gaivota”, que se abrem para cima, do antecessor.

Acelera de 0 a 100 km/h em três segundos e tem autonomia de 480 km. Está prometido para 2024, por US$ 175 mil.

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