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Tecnologia

A volta do DeLorean

Carro que ficou famoso em "De Volta para o Futuro" vai ganhar nova versão

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2022, 08h51
Imagem da parte traseira do carro Alpha5.
 (DeLorean Motor Company/Reprodução)
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Esse carro, que foi fabricado durante os anos 1980 e ficou famoso na série de filmes De Volta para o Futuro, vai ressurgir em versão elétrica: o Alpha5.

Ele tem espaço para quatro passageiros (dois a mais do que o original), mas mantém as icônicas portas “asa-de-gaivota”, que se abrem para cima, do antecessor.

Acelera de 0 a 100 km/h em três segundos e tem autonomia de 480 km. Está prometido para 2024, por US$ 175 mil.

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Leia mais: Greves, drogas, plásticas, FBI: a conturbada vida de John DeLorean e seu carro genial

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TAGS:
carro elétrico
Mobilidade urbana
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