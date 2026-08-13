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Tecnologia

Avião promete gastar 30% menos combustível

JetZero pode representar a maior mudança na aviação comercial desde o Concorde.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 ago 2026, 12h00 | Atualizado em 13 ago 2026, 20h27
Avião futurista cinza com Jet1 U.S. AIR FORCE escrito, voando sobre uma cidade com estádio de futebol americano. A imagem tem faixas coloridas em rosa, amarelo e marrom na parte superior, e um filtro sépia na parte inferior
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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O governo dos EUA investiu US$ 3 bilhões na startup JetZero, que está construindo um avião de passageiros radicalmente diferente: ele se chama Z4 e tem as asas integradas ao corpo. O JetZero vem sendo considerado o projeto mais inovador desde o supersônico Concorde, que voou até 2003.

Seu formato, que parece uma arraia, permite que ele “corte” o ar de maneira mais eficiente e gaste bem menos combustível – a empresa promete economia de 30% a 50% em relação às aeronaves atuais. O Z4 foi projetado para voar 30% mais alto do que elas, a 45 mil pés (13 km) de altitude, onde o ar é mais rarefeito – por isso, mais fácil de atravessar.

Ele tem capacidade para 250 passageiros, distribuídos em quatro grandes fileiras (contra duas ou três dos aviões atuais), e usa vários componentes que já são adotados nos aviões comerciais, o que torna seu desenvolvimento menos complicado. Um exemplo são as duas turbinas, da série Pratt & Whitney PW2000, o mesmo modelo usado no Boeing 757.

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A JetZero já recebeu pré-encomendas de 20 companhias aéreas, e pretende testar o primeiro protótipo da aeronave, que está sendo montado com a ajuda da gigante aeroespacial Northrop Grumman, em 2027.

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