Avião promete gastar 30% menos combustível

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Introdução O governo dos EUA investiu US$ 3 bilhões na JetZero para desenvolver o Z4, um avião revolucionário com asas integradas ao corpo. O projeto promete 30% a 50% de economia de combustível e voos a 45 mil pés. Com capacidade para 250 passageiros, o protótipo será testado em 2027, com pré-encomendas já de 20 companhias.

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Governo dos EUA investe US$ 3 bilhões na startup JetZero. Avião Z4 possui design inovador com asas integradas ao corpo. Promete economia de 30% a 50% de combustível e voos em altitudes maiores. Capacidade para 250 passageiros e uso de componentes já existentes. Protótipo do Z4 será testado em 2027, com pré-encomendas de 20 aéreas.

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O governo dos EUA investiu US$ 3 bilhões na startup JetZero, que está construindo um avião de passageiros radicalmente diferente: ele se chama Z4 e tem as asas integradas ao corpo. O JetZero vem sendo considerado o projeto mais inovador desde o supersônico Concorde, que voou até 2003.

Seu formato, que parece uma arraia, permite que ele “corte” o ar de maneira mais eficiente e gaste bem menos combustível – a empresa promete economia de 30% a 50% em relação às aeronaves atuais. O Z4 foi projetado para voar 30% mais alto do que elas, a 45 mil pés (13 km) de altitude, onde o ar é mais rarefeito – por isso, mais fácil de atravessar.

Ele tem capacidade para 250 passageiros, distribuídos em quatro grandes fileiras (contra duas ou três dos aviões atuais), e usa vários componentes que já são adotados nos aviões comerciais, o que torna seu desenvolvimento menos complicado. Um exemplo são as duas turbinas, da série Pratt & Whitney PW2000, o mesmo modelo usado no Boeing 757.

A JetZero já recebeu pré-encomendas de 20 companhias aéreas, e pretende testar o primeiro protótipo da aeronave, que está sendo montado com a ajuda da gigante aeroespacial Northrop Grumman, em 2027.