Não dá para levar o mundo todo para Belém, cidade em que ocorrerá a COP30 em novembro. Na verdade, está difícil levar até quem mais precisa estar lá, como as comitivas dos países que vão negociar soluções para a crise climática. A hospedagem na capital do Pará está caríssima, já que a oferta de hotéis é escassa.

Para incentivar pessoas que não podem ou conseguem ir até Belém a para o evento, a presidência da COP30 anunciou uma plataforma digital chamada Maloca, que pode ser acessada de qualquer lugar do mundo. Ela vai sediar eventos e debates durante a conferência na Amazônia.

A Maloca é um metaverso, parecido com um videogame, que pode ser acessado pelo site ou pelo aplicativo Spatial, que abriga cenários de realidade virtual. O nome da plataforma vem das grandes cabanas coletivas usadas por alguns indígenas da Amazônia – só que, ao invés de madeira e palha, a COP digital é construída com zeros e uns em código binário.

O propósito da Maloca é ser um espaço para diálogo e colaboração, conectando as negociações à sociedade civil. Não é uma forma de trazer as pessoas para dentro das reuniões oficiais, mas um fórum para debate e compartilhamento de soluções. Países e organizações do terceiro setor podem solicitar a realização de debates e eventos na plataforma digital até o dia 12 de outubro por meio do site.

Testamos a Maloca

A Super já testou a Maloca. Você pode personalizar seu avatar a partir de uma foto sua ou construir um personagem do zero, como se estivesse jogando The Sims. Dá para andar com as teclas “WASD” do teclado, ou só clicar com o mouse onde você quer que seu avatar vá.

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Com o avatar, você pode ouvir e participar das discussões que estão acontecendo em cada sala. É essa toda a intenção da Maloca: conectar pessoas distantes para conversar sobre um problema que está próximo de todo mundo. Dá para usar portais e trocar de ambientes, entre salas de reunião no meio da floresta e uma grande maloca, com plateia e telão.

A plataforma pode sediar até 7.200 eventos em 20 ambientes virtuais, e vai estar ativa 24 horas por dia durante as duas semanas de COP30. Quem utiliza o metaverso pode contar com o Macaozinho, um chatbot com uma inteligência artificial treinada só com documentos da ONU para oferecer informações confiáveis sobre mudanças climáticas.

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O intuito da plataforma é aumentar a acessibilidade e a inclusão da COP. Uma grande preocupação da presidência brasileira para o evento é aumentar a participação da sociedade, por meio de projetos como o Mutirão Global, que incentiva a mobilização climática. Mas estar no metaverso é bem diferente de estar in loco. A Super estará em Belém durante a COP30, e você poderá ler tudo sobre o evento no nosso site.

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