Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Tecnologia

Data centers mergulhados no mar são aposta chinesa para refrigeração

A estratégia promete reduzir custos e acelerar avanços de IA, mas levanta dúvidas ambientais e sobre segurança.

Por Luiza Lopes 26 ago 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h25
Fotogarfai de dois contêineres transportando servidores e outros equipamentos na costa de Hainan, na China.
 (Shanghai Hailanyun Technology/ Wuhan Hi-Cloud Technology/Divulgação)
Continua após publicidade
Data centers mergulhados no mar são aposta chinesa para refrigeração Priorizar nos meus resultados Google

A corrida global pela inteligência artificial (IA) está transformando até mesmo o fundo do mar em terreno estratégico. 

Para enfrentar o enorme consumo de energia e água exigido pelos data centers – instalações que armazenam dados e processam cálculos em larga escala – a China decidiu colocar parte dessa infraestrutura dentro do oceano. 

A aposta é ousada: reduzir custos de resfriamento, ganhar eficiência energética e acelerar sua vantagem tecnológica frente aos Estados Unidos. Mas o movimento também levanta preocupações ambientais e de segurança.

Data centers funcionam ininterruptamente, 24 horas por dia. Cada um pode abrigar milhares de servidores (computadores especializados) que, ao processar informações, liberam muito calor. Se não forem resfriados, os equipamentos superaquececem, perdem eficiência e até podem falhar.

Siga

Estudos apontam que a tarefa inglória de manter a temperatura sob controle exige 40% da energia total de um data center convencional. Hoje, grande parte desse resfriamento é feita com água, em quantidades colossais. 

Continua após a publicidade

Uma investigação da organização jornalística sem fins lucrativos SourceMaterial e do jornal britânico The Guardian mostra que perguntas simples a sistemas de IA como o ChatGPT exigem refrigeração intensiva o que constitui uma parcela relevante do consumo hídrico. 

Como os climas mais úmidos aumentam o risco de corrosão nos data centers, os locais escolhidos costumam ser regiões secas. Nessas situações, o impacto do consumo de água é ainda mais crítico, já que os humanos precisam disputar a água escassa com as máquinas.

A solução chinesa é aproveitar o ambiente marinho como um “ar-condicionado natural”. Em vez de consumir água doce, os módulos submersos – grandes contêineres selados que ficam no fundo do mar – usam tubulações para fazer a água oceânica circular por radiadores acoplados. 

Esses radiadores funcionam como trocadores de calor, resfriando os racks de servidores, que são estruturas metálicas parecidas com armários, onde os computadores de alto desempenho ficam empilhados.

Continua após a publicidade

Assim, o sistema reduz a dependência de refrigeração mecânica e, segundo estimativas da empresa Shanghai Hailanyun Technology (também conhecida como HiCloud), corta em pelo menos 30% o gasto energético em comparação com estruturas em terra.

“Essa abordagem sinaliza uma mudança ousada em direção à infraestrutura digital de baixo carbono e pode influenciar normas globais em computação sustentável”, afirmou à Scientific American a analista Shabrina Nadhila, do think tank Ember.

Em Hainan, no sul da China, a Hailanyun já opera comercialmente desde o fim de 2023. Um módulo de 1.300 toneladas foi submerso a 35 m de profundidade em novembro e concluído em 31 de dezembro de 2023; a operação foi considerada estável em janeiro de 2024.

Em fevereiro deste ano, a emissora estatal CCTV noticiou a adição de uma nova cápsula que elevou a capacidade do conjunto para o equivalente a 30 mil computadores de alto desempenho operando ao mesmo tempo – ou 7 mil conversas por segundo com o chatbot chinês DeepSeek.

Continua após a publicidade

Já em junho, a Hailanyun fechou um acordo para instalar um data center debaixo d’água a cerca de 10 km da costa de Xangai. A energia virá quase toda de um parque eólico no mar, e a operação deve começar em setembro.

A tecnologia chinesa conta com com apoio governamental e está se expandindo rapidamente. O pesquisador Zhang Ning, da Universidade da Califórnia em Davis, destacou à Scientific American que o país avançou de testes-piloto em 2022 para operações comerciais em menos de 30 meses – ritmo muito mais acelerado do que experiências semelhantes nos EUA e na Europa.

Antes disso, iniciativas parecidas já haviam sido testadas em outros lugares. A Microsoft, por exemplo, lançou em 2015 o Projeto Natick, afundando cápsulas cheias de servidores na costa da Escócia. Os experimentos mostraram menor taxa de falhas e melhor eficiência energética, mas o programa foi suspenso em 2020 e mantido apenas como plataforma de pesquisa.

Riscos ambientais

No Projeto Natick, o aquecimento da água ao redor das cápsulas foi considerado mínimo apenas alguns milésimos de grau acima da média. Ainda assim, pesquisadores lembram que até pequenas variações podem ter impacto quando ocorrem em larga escala ou durante ondas de calor marinhas, fenômeno cada vez mais frequente com as mudanças climáticas.

Continua após a publicidade

Nessas condições, a temperatura mais alta acelera a queda de oxigênio dissolvido na água, o que pode comprometer espécies sensíveis e alterar cadeias alimentares inteiras.

Além da questão térmica, há preocupações sobre riscos de contaminação. Os módulos submersos utilizam óleos e gases para isolar e resfriar os servidores. Um vazamento, mesmo que raro, poderia liberar substâncias químicas em áreas frágeis do ecossistema.

Também existe o desafio da corrosão: a exposição constante à salinidade exige camadas protetoras complexas e inspeções regulares, sob pena de comprometer a vedação das cápsulas.

Outro ponto é a possibilidade de os sistemas serem vulneráveis a ruídos subaquáticos específicos. Ondas sonoras de certas frequências poderiam afetar o hardware ou causar falhas temporárias um risco que abre espaço para cenários de ataques maliciosos via som.

Continua após a publicidade

A escalabilidade dessa tecnologia também enfrenta entraves. Para que a tecnologia seja mais do que um experimento, seria necessário replicar centenas de cápsulas interligadas, o que envolve logística complexa: cadeias de suprimentos para peças resistentes à pressão e à corrosão, licenciamento em águas costeiras, monitoramento ambiental constante e, principalmente, custos de instalação e manutenção que hoje superam os de data centers convencionais.

Publicidade
TAGS:
Água
China
Estados Unidos
Inteligência artificial
oceano
Tecnologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).