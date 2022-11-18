A partir de março, a União Europeia terá novos limites de gasto energético para os eletrodomésticos. Uma TV de 55 polegadas, por exemplo, poderá consumir no máximo 84 watts. Com isso, a venda de televisores 8K deverá ficar proibida – já que, atualmente, não existe nenhum modelo dessa resolução que se encaixe nas novas regras.

As TVs 8k gastam mais energia porque elas têm mais pixels. E os pixels absorvem uma parte da luz – por isso, a TV precisa de um backlight bem mais potente para gerar uma imagem com o mesmo brilho. Alguns modelos de TV 4K, como as OLED e as miniLED, também não se enquadram nas novas normas europeias.

A Europa vive uma grave crise de falta de energia. O motivo é a Guerra da Ucrânia, e a redução no fornecimento de gás natural russo – que os países europeus usam para gerar sua eletricidade.

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