Fones de ouvido para dormir melhor
Eles monitoram as ondas cerebrais em tempo real – e prometem emitir sons que prolongam a fase mais profunda do sono.
Os NextSense Smartbuds têm um formato diferente dos fones de ouvido comuns – dá para dormir com eles, apoiando a cabeça no travesseiro, sem machucar as orelhas. Eles atenuam os ruídos do ambiente e têm uma biblioteca de sons da natureza para ouvir antes de pegar no sono. Mas sua característica mais interessante é outra: sensores de eletroencefalograma (EEG), que monitoram o ritmo das ondas cerebrais.
Os fones, que custam US$ 300, usam essa informação para determinar em qual das quatro fases do sono você está – e emitem pulsos sonoros de baixa intensidade que supostamente prolongam a fase de sono profundo. O produto foi desenvolvido por um grupo de seis neurologistas dos EUA, e há um estudo (1) comprovando a precisão do seu eletroencefalograma – mas nada, ainda, sobre a outra alegação, estender o sono profundo.
Os Smartbuds capturam informações sobre o sono, como quanto tempo você dormiu, quantas vezes e por quanto tempo despertou durante a noite (isso aparece no app, para iOS). Eles têm um modo diurno, que emite pulsos sonoros para supostamente deixar o usuário mais alerta, e também podem ser usados como fones Bluetooth comuns, para ouvir música ou podcasts.
Fonte 1 . “A novel, wearable, in-ear EEG technology to assess sleep and daytime sleepiness”.