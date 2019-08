1 – Fuce nas configurações

No Android, instale o aplicativo Aumentador de Volume (ele altera configurações ocultas do sistema, e libera um nível de volume mais alto). No iPhone, vá em Configurações > Música e, na categoria Equalizador, escolha o modo “Volume Alto”. Ele deixa as músicas do Spotify um pouco mais altas (mas não funciona com o YouTube).

2 – Use a cozinha

Colocar o celular dentro de uma tigela ou caneca ajuda a propagar melhor o som. É o mesmo princípio de colocar um cone de papel na boca (ou um megafone). Se não houver nada disso por perto, criar uma concha com as mãos na saída de som já ajuda.

3 – Subindo pelas paredes

Se a saída de som for atrás, apoiar o celular na diagonal entre parede e o chão fará a músca ecoar. Se o seu aparelho não for mais tão novo, você pode usar (com cuidado) cotonetes e jatos de ar comprimido para tirar a poeira acumulada nas saídas.

4 – Use a imaginação

Caixinhas de som podem ser caras. Mas dá para quebrar o galho com soluções caseiras. Você pode bolar uma caixinha de madeira mais sofisticada, mas vamos dar uma solução mais simples:

–

1 – Pegue um rolo de papel higiênico vazio e faça um corte de modo que o celular consiga entrar.

2 – Depois, pegue dois copos plásticos e faça furos circulares, do tamanho do diâmetro do rolo.

3 – Encaixe o rolo nos copos e fixe com cola (de preferência, cola quente escolar). Sua caixinha de som versão laje estará pronta.