O (difícil) sonho do PC novo

Ler Resumo





Introdução A crise da memória RAM, impulsionada pela busca voraz das big techs por infraestrutura de IA, está elevando drasticamente os preços no mercado doméstico. Em resposta, a AMD lançou os processadores de baixo custo Ryzen 5 7500 e Ryzen 5 5500F, oferecendo alternativas para amenizar o impacto no bolso dos consumidores. Descubra as especificações e diferenças que marcam cada modelo.

Principais Tópicos





Crise da memória RAM impacta o mercado doméstico devido à IA Previsão de inflação de até 500% em peças de RAM até 2026 AMD lança processadores Ryzen 5 7500 e 5500F de baixo custo Ryzen 5 7500 (AM5) possui GPU integrada, mas usa DDR5 cara Ryzen 5 5500F (AM4) é mais modesto, precisa de placa de vídeo e aceita DDR4

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A crise da memória ram tem sua origem nas big techs e sua corrida voraz para escalar a infraestrutura de IA, mas quem vem sofrendo o maior dano colateral é o mercado doméstico, com algumas peças chegando a inflacionar 500% em 2026.

Pensando nisso, a AMD apresentou em setembro sua nova linha de processadores de baixo custo para desktops, o Ryzen 5 7500 e o Ryzen 5 5500F. Os dois têm seis núcleos, 12 threads e TDP de 65 W (o TDP mede o calor máximo gerado pelo chip em condições normais, importante para decidir o cooler ideal para ele). Mas as semelhanças param por aí.

O 5 7500, projetado para o soquete AM5, é uma versão do Ryzen 5 7500F (lançado em 2023) com GPU integrada, embora ela tenha apenas duas Unidades Computacionais (CUs). Uma desvantagem: usa a RAM DDR5, que está bastante cara no mercado.

Continua após a publicidade

O 5 5500F, feito para AM4, tem desempenho mais modesto e necessita de uma placa de vídeo dedicada comprada à parte – pelo menos, aceita a memória DDR4. Os chips já estão à venda no exterior com preços sugeridos de US$ 189 (aproximadamente R$ 985) para o Ryzen 5 7500 e de US$ 99 (R$ 516) para o Ryzen 5 5500F.

O que é “vibe coding”?