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Tecnologia

O (difícil) sonho do PC novo

Em meio à crise dos chips, AMD lança linha de processadores de baixo custo para desktops.

Por Victor Bianchin 21 out 2026, 11h00
Duas caixas de processadores AMD Ryzen 5, uma da série 5000 e outra da série 7000, em fundo escuro. A caixa da série 5000 é preta com detalhes em laranja e o logo Ryzen grande. A caixa da série 7000 é preta com linhas geométricas laranja neon e o logo Ryzen menor.
 (AMD/Reprodução)
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A crise da memória ram tem sua origem nas big techs e sua corrida voraz para escalar a infraestrutura de IA, mas quem vem sofrendo o maior dano colateral é o mercado doméstico, com algumas peças chegando a inflacionar 500% em 2026.

Pensando nisso, a AMD apresentou em setembro sua nova linha de processadores de baixo custo para desktops, o Ryzen 5 7500 e o Ryzen 5 5500F. Os dois têm seis núcleos, 12 threads e TDP de 65 W (o TDP mede o calor máximo gerado pelo chip em condições normais, importante para decidir o cooler ideal para ele). Mas as semelhanças param por aí.

Duas caixas de processadores AMD Ryzen 5, uma 5500F e outra 7500, com seus respectivos chips. Abaixo, uma tabela comparativa detalha núcleos, clock base, cache total, GPU e memória de cada modelo
(AMD Ryzen/Montagem sobre reprodução)

O 5 7500, projetado para o soquete AM5, é uma versão do Ryzen 5 7500F (lançado em 2023) com GPU integrada, embora ela tenha apenas duas Unidades Computacionais (CUs). Uma desvantagem: usa a RAM DDR5, que está bastante cara no mercado.

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O 5 5500F, feito para AM4, tem desempenho mais modesto e necessita de uma placa de vídeo dedicada comprada à parte – pelo menos, aceita a memória DDR4. Os chips já estão à venda no exterior com preços sugeridos de US$ 189 (aproximadamente R$ 985) para o Ryzen 5 7500 e de US$ 99 (R$ 516) para o Ryzen 5 5500F.

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