O (difícil) sonho do PC novo
Em meio à crise dos chips, AMD lança linha de processadores de baixo custo para desktops.
A crise da memória ram tem sua origem nas big techs e sua corrida voraz para escalar a infraestrutura de IA, mas quem vem sofrendo o maior dano colateral é o mercado doméstico, com algumas peças chegando a inflacionar 500% em 2026.
Pensando nisso, a AMD apresentou em setembro sua nova linha de processadores de baixo custo para desktops, o Ryzen 5 7500 e o Ryzen 5 5500F. Os dois têm seis núcleos, 12 threads e TDP de 65 W (o TDP mede o calor máximo gerado pelo chip em condições normais, importante para decidir o cooler ideal para ele). Mas as semelhanças param por aí.
O 5 7500, projetado para o soquete AM5, é uma versão do Ryzen 5 7500F (lançado em 2023) com GPU integrada, embora ela tenha apenas duas Unidades Computacionais (CUs). Uma desvantagem: usa a RAM DDR5, que está bastante cara no mercado.
O 5 5500F, feito para AM4, tem desempenho mais modesto e necessita de uma placa de vídeo dedicada comprada à parte – pelo menos, aceita a memória DDR4. Os chips já estão à venda no exterior com preços sugeridos de US$ 189 (aproximadamente R$ 985) para o Ryzen 5 7500 e de US$ 99 (R$ 516) para o Ryzen 5 5500F.