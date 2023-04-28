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Tecnologia

Quanto mais útil uma resposta de IA parece, mais chance de estar errada

Nem tudo que reluz é ouro. Cientistas descobriram que, para IAs de busca, a precisão de uma informação está inversamente proporcional à utilidade dela.

Por Leo Caparroz 28 abr 2023, 19h03 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Foto aproximada da mão de um homem, branco, segurando o celular. Por cima do celular há a representação de uma assistente de chatbot.
 (Tippapatt/Getty Images)
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Quanto mais útil uma resposta de IA parece, mais chance de estar errada Priorizar nos meus resultados Google

É melhor não sair acreditando em tudo que vê na internet. As respostas aparentemente úteis fornecidas por buscadores baseados em inteligência artificial têm boa chance de estarem incorretas.

Depois que a Microsoft fez uma parceria com a OpenAI, eles anunciaram que o buscador do Bing passaria a integrar características baseadas no ChatGPT. O Google também entrou na disputa quando lançou sua própria versão da ferramenta, o Bard.

Ambas se propõem a gerar os textos que você requisita e até a responder suas dúvidas – por isso estão sendo integradas em buscadores. Em vez de lhe fornecer uma lista com links de sites, como atualmente, essas IAs já te dariam uma resposta para a sua pergunta.

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Só que nem tudo é perfeito. Tanto o ChatGPT quanto o Bard já foram flagrados cometendo gafes nas respostas; e, pior, defendendo-as como se fossem verdadeiras. No seu vídeo de apresentação, por exemplo, o Bard erra ao afirmar que o Telescópio Espacial James Webb tirou a primeira foto de um exoplaneta, sendo que, na verdade, esse crédito é do VLT (Very Large Telescope), do Observatório Europeu do Sul.

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Para investigar a procedência dessas ferramentas, um grupo de pesquisadores fez 1.450 perguntas populares, retiradas de conjuntos de dados existentes, para o Bing Chat e outras ferramentas semelhantes, como You.com, NeevaAI e Perplexity.ai – o próprio ChatGPT e Bard ficaram de fora.

De acordo com as análises, apenas 52% das respostas eram apoiadas por citações. Contudo, 25% delas não estavam em concordância com a frase à que se referia. Segundo os pesquisadores, isso significa que o resto ou não tem citações ou está objetivamente errado.

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A pesquisa não parou por aí. Os cientistas também pediram às pessoas que avaliassem, em uma escala de um a cinco, a fluidez das respostas e o quão úteis elas pareciam ser. Eles atestaram que, quanto mais correta uma resposta parecia, menos ela realmente era. Mais especificamente, para cada aumento de 0,1 nas avaliações, a precisão diminuiu 10,6% – as respostas que pareciam mais adequadas eram justamente as piores.

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“Muitos desses sites têm isenções de responsabilidade sobre como essas declarações geradas podem não ser precisas, mas, de modo geral, muitos de nós não prestamos atenção a essas isenções”, adverte Nelson Liu, um dos envolvidos no estudo. “É um pouco preocupante para mim a rapidez com que esses sistemas estão sendo lançados nas ferramentas de pesquisa.”

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TAGS:
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Inteligência artificial
Microsoft
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