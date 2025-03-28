Rússia vai testar novo propulsor de plasma

A estatal Rosatom, responsável pelo programa espacial russo, construiu um propulsor que expele jatos de plasma (gás eletricamente carregado) a 100 quilômetros por segundo: é 30 vezes mais veloz do que os foguetes tradicionais, movidos a combustível químico.

Por outro lado, seu empuxo ainda é minúsculo, apenas 6 newtons (o foguete químico Starship, da SpaceX, alcança 73 milhões de newtons). Mas a ideia é que os propulsores de plasma sejam usados em conjunto com foguetes tradicionais, para acelerar as naves quando elas já estiverem no espaço.

Segundo a Rosatom, isso permitiria chegar a Marte em 30 dias (viagem que hoje leva seis meses).

O protótipo russo será testado numa câmara de vácuo, com 14 metros de altura e 4 metros de diâmetro, que simula as condições do espaço e foi construída num laboratório da empresa em Troitsk, a 50 quilômetros de Moscou.

Continua após a publicidade

A Nasa também persegue essa tecnologia, com o projeto Pulsed Plasma Rocket (PPR), que ainda está em fase conceitual.

Continua após a publicidade