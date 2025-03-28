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Tecnologia

Rússia vai testar novo propulsor de plasma

Tecnologia promete acelerar as naves espaciais – e permitiria chegar a Marte em 30 dias.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 mar 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Imagem de um enorme propulsor de plasma visto de baixo.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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A estatal Rosatom, responsável pelo programa espacial russo, construiu um propulsor que expele jatos de plasma (gás eletricamente carregado) a 100 quilômetros por segundo: é 30 vezes mais veloz do que os foguetes tradicionais, movidos a combustível químico.

Por outro lado, seu empuxo ainda é minúsculo, apenas 6 newtons (o foguete químico Starship, da SpaceX, alcança 73 milhões de newtons). Mas a ideia é que os propulsores de plasma sejam usados em conjunto com foguetes tradicionais, para acelerar as naves quando elas já estiverem no espaço.

Segundo a Rosatom, isso permitiria chegar a Marte em 30 dias (viagem que hoje leva seis meses).

O protótipo russo será testado numa câmara de vácuo, com 14 metros de altura e 4 metros de diâmetro, que simula as condições do espaço e foi construída num laboratório da empresa em Troitsk, a 50 quilômetros de Moscou.

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A Nasa também persegue essa tecnologia, com o projeto Pulsed Plasma Rocket (PPR), que ainda está em fase conceitual.

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