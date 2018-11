–

Como você realmente é

O espelho Simple Human Pro (US$ 250) promete reproduzir com exatidão a luz de qualquer lugar – e mostrar a cara que você tem quando está lá. Primeiro você vai até o local em questão (como o seu trabalho, academia, faculdade, etc.) e, usando um aplicativo, captura uma amostra da luz. Quando volta para casa, o app envia as informações para o espelho, que usa LEDs para reproduzir a tonalidade de cada lugar e sobrepô-la à imagem do seu rosto.

Para correr na rua

Os fones Trekz Titanium (US$ 100) ficam apoiados no maxilar, não dentro da orelha. É que eles transmitem som por meio de condução óssea, ou seja, fazem os ossos do seu rosto vibrar. O efeito é quase imperceptível, mas suficiente para que os ouvidos captem o som. Dá para correr na rua ouvindo música ou podcasts sem se isolar dos ruídos externos – o que diminui bastante o risco de atropelamento.

Caderninhos da Nasa

Cada um dos três cadernos Field Notes é dedicado a um programa espacial americano: Mercury, Gemini ou Apollo. Eles medem 14×9 cm e vêm com 50 páginas em branco, para você fazer as anotações que quiser. Também têm textos contando a história da corrida espacial e –o mais legal– miniaturas de papelão das três naves para montar. O kit com os três custa US$ 13.

Sem emendas

Jogar games de corrida ou simuladores de voo no computador fica ainda mais legal conectando três monitores ao PC. O problema é que as bordas das telas atrapalham um pouco a sensação de imersão. Mas a empresa chinesa Asus criou uma solução: duas lentes, que são encaixadas às laterais dos monitores e refletem a luz gerada por eles, criando a ilusão de uma só tela. Ainda é um protótipo, sem data de lançamento.