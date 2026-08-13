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Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais interessantes de agosto de 2026

Um Starlink para cachorros, a garrafa autolimpante, o primeiro hardware da OpenAI - e o capacete de realidade virtual da Valve

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 ago 2026, 14h02
Cachorro com pelagem mesclada em tons de cinza, preto e branco, usando coleira preta, deitado sobre as pernas de uma pessoa em dunas de areia dourada, olhando para o horizonte sob um céu azul claro. A luz do sol poente ilumina o pelo do animal e as ondulações da areia.
 (Fi Ultra/Reprodução)
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Starlink canino

O localizador Fi Ultra é o primeiro capaz de se conectar diretamente à rede de satélites Starlink para encontrar o seu cachorro, em qualquer lugar (mesmo em pontos remotos, sem cobertura de rede celular).

Ele pesa 68 g, é à prova d’água e pode ser acoplado a qualquer coleira. Sua bateria, recarregável, dura cinco dias. Por enquanto, o gadget só pode ser usado nos EUA – não funciona em outros países, mesmo havendo sinal da Starlink. Custa US$ 219, mais uma taxa anual de US$ 189.

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Duas garrafas térmicas inteligentes pretas sobre fundo branco. Uma está em pé, com alça preta e a palavra Sans na base. A outra está deitada, com um painel cinza e luzes azuis no topo.
(Sans/Reprodução)
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Garrafa autolimpante

As garrafas reutilizáveis são difíceis de limpar, e podem ficar sujas e contaminadas. Um estudo feito com as garrafinhas metálicas usadas por estudantes da Purdue University, nos EUA, apontou que 25% continham bactérias fecais. A Sans (US$ 80) promete resolver o problema, pois tem uma lâmpada ultravioleta-c embutida na tampa.

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Basta apertar um botão para acionar o recurso, que elimina 99,9% dos microrganismos da água e da garrafa. A lâmpada usa uma bateria recarregável, que dura duas semanas. A garrafa pesa 316 g e comporta 500 ml.

Um teclado modular branco com teclas iluminadas em tons de azul, roxo e branco, sobre uma base quadriculada cinza. Algumas teclas têm ícones como microfone, sigma e setas. Há um joystick preto no canto superior direito e texto Lets build e You can just build things na base
(OpenAI/Reprodução)
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O teclado da OpenAI

Ela comprou a io Products, empresa do britânico Jony Ive – que foi vice-presidente de design da Apple e peça-chave na criação de produtos como o iMac, o iPod e o iPhone. Acredita-se que Ive e a OpenAI estejam preparando um gadget de inteligência artificial.

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Mas o primeiro hardware da mãe do ChatGPT é um tecladinho: o Codex Micro (US$ 230), desenhado com o estúdio de design Work Louder. Ele traz botões para controlar o Codex, um agente de IA que ajuda a escrever softwares.

Um óculos de realidade virtual preto com lentes escuras e dois controles pretos, um de cada lado, sobre um fundo bege.
(Steam Machine/Reprodução)
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O capacete da Valve

A empresa chocou o mercado ao lançar seu híbrido de PC e console de games, o Steam Machine, por um preço muito alto: de US$ 1.049 a US$ 1.428, dependendo da configuração.

Agora prepara o Steam Frame, headset de realidade virtual que poderá ser usado conectado a um PC, rodando games da plataforma Steam, ou sozinho – pois tem o próprio processador, um Snapdragon 8 Series, e 16 GB de memória RAM. Mas, acuada pela disparada nos preços da memória, a Valve vem adiando o lançamento – e ainda não revelou o preço.

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Games
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