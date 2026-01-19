Tech: os 4 produtos mais interessantes de janeiro de 2026

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Introdução De um supercarro que desafia as leis da física com aerodinâmica ativa, a controles de voo inovadores para simuladores e um acessório Leica que eleva a fotografia móvel. Conheça também o smartphone da Xiaomi com traseira de jeans, que une potência e estilo.

Principais Tópicos





Aerodinâmica Revolucionária:** O Spéirling, superesportivo com tecnologia de downforce por ventiladores, banida da F-1, acelera de 0 a 100 km/h em 1,5s. **Controle de Voo Acessível:** O Echo Aviation Controller oferece comandos precisos de aeronaves para simuladores em um formato compacto e por US$ 150. **Fotografia Premium no iPhone:** O Leica Lux Grip transforma o smartphone em uma câmera com estilo e recursos profissionais da Leica, incluindo um ano de acesso ao app Pro. **Smartphone com Personalidade:** O Redmi K90 Pro Max da Xiaomi combina alta performance (Snapdragon 8 Elite Gen 5, 1TB) com um design exclusivo e traseira revestida em jeans.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Aerodinâmica ativa

Os carros de corrida têm aerofólios que desviam o ar, fazendo-o passar mais devagar pela parte de cima do veículo – isso gera uma pressão aerodinâmica, a downforce, que “gruda” o carro no chão e permite fazer curvas em velocidades mais altas.

O Spéirling, da britânica McMurtry, vai além: tem ventiladores que sugam o ar que passa sob o carro, aumentando radicalmente a downforce. Essa tecnologia surgiu na F-1, em 1978, mas foi banida (deixava os carros rápidos demais). O Spéirling é um superesportivo de rua, que acelera de 0 a 100 km/h em 1,5 segundo. Seu lançamento está prometido para este ano, por US$ 1,3 milhão.

Comandos de voo

Os simuladores de voo ficam muito mais legais se você tiver controles próprios, que reproduzem o manche e os principais itens do cockpit das aeronaves. Mas, além de custarem caro, eles ocupam um espação na mesa.

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O Echo Aviation Controller propõe uma solução mais simples e acessível: ele parece um controle comum, mas tem chaves e alavancas para comandar com precisão motores, flaps, trem de pouso, pitch, roll e yaw (os movimentos da aeronave). Funciona em PC e Mac, e custa US$ 150.

Olhar refinado

O Leica Lux Grip (US$ 395) transforma o iPhone em máquina fotográfica, com empunhadura melhorada, disparador e outros botões físicos. Ao comprar esse acessório (que usa o sistema MagSafe, de fixação magnética, e pesa 130 g), você recebe um ano de acesso gratuito ao app Leica Pro, que traz controles e filtros para deixar as fotos com o look típico das câmeras da marca alemã.

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Smartphone denim

O K90 Pro Max, da Redmi (marca pertencente à Xiaomi), vem com o processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 gigabytes de RAM, 1 terabyte de espaço de armazenamento, bateria de silício-carbono com 7.560 mAh de capacidade (50% a mais do que um Galaxy S25 Ultra) e tela OLED de 6,9 polegadas.

É um celular muito potente, com fôlego de sobra para rodar games, editar vídeo ou outras tarefas pesadas. Porém, o que mais chama a atenção é o seu visual: o aparelho, lançado na China por 5.300 yuans (R$ 4.200), tem a traseira revestida por jeans.