Tech: os 4 produtos mais interessantes de janeiro de 2026
Um controle para voar melhor, o carro que suga o ar, um smartphone revestido por jeans - e o acessório que transforma o iPhone em câmera Leica
Aerodinâmica ativa
Os carros de corrida têm aerofólios que desviam o ar, fazendo-o passar mais devagar pela parte de cima do veículo – isso gera uma pressão aerodinâmica, a downforce, que “gruda” o carro no chão e permite fazer curvas em velocidades mais altas.
O Spéirling, da britânica McMurtry, vai além: tem ventiladores que sugam o ar que passa sob o carro, aumentando radicalmente a downforce. Essa tecnologia surgiu na F-1, em 1978, mas foi banida (deixava os carros rápidos demais). O Spéirling é um superesportivo de rua, que acelera de 0 a 100 km/h em 1,5 segundo. Seu lançamento está prometido para este ano, por US$ 1,3 milhão.
Comandos de voo
Os simuladores de voo ficam muito mais legais se você tiver controles próprios, que reproduzem o manche e os principais itens do cockpit das aeronaves. Mas, além de custarem caro, eles ocupam um espação na mesa.
O Echo Aviation Controller propõe uma solução mais simples e acessível: ele parece um controle comum, mas tem chaves e alavancas para comandar com precisão motores, flaps, trem de pouso, pitch, roll e yaw (os movimentos da aeronave). Funciona em PC e Mac, e custa US$ 150.
Olhar refinado
O Leica Lux Grip (US$ 395) transforma o iPhone em máquina fotográfica, com empunhadura melhorada, disparador e outros botões físicos. Ao comprar esse acessório (que usa o sistema MagSafe, de fixação magnética, e pesa 130 g), você recebe um ano de acesso gratuito ao app Leica Pro, que traz controles e filtros para deixar as fotos com o look típico das câmeras da marca alemã.
Smartphone denim
O K90 Pro Max, da Redmi (marca pertencente à Xiaomi), vem com o processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 gigabytes de RAM, 1 terabyte de espaço de armazenamento, bateria de silício-carbono com 7.560 mAh de capacidade (50% a mais do que um Galaxy S25 Ultra) e tela OLED de 6,9 polegadas.
É um celular muito potente, com fôlego de sobra para rodar games, editar vídeo ou outras tarefas pesadas. Porém, o que mais chama a atenção é o seu visual: o aparelho, lançado na China por 5.300 yuans (R$ 4.200), tem a traseira revestida por jeans.