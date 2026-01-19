Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Tecnologia

Tech: os 4 produtos mais interessantes de janeiro de 2026

Um controle para voar melhor, o carro que suga o ar, um smartphone revestido por jeans - e o acessório que transforma o iPhone em câmera Leica

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jan 2026, 14h00
Imagem, em fundo cinza neutro, de um carro superesportivo azul metálico.
 (McMurtry/Reprodução)
Continua após publicidade
Tech: os 4 produtos mais interessantes de janeiro de 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Aerodinâmica ativa

Os carros de corrida têm aerofólios que desviam o ar, fazendo-o passar mais devagar pela parte de cima do veículo – isso gera uma pressão aerodinâmica, a downforce, que “gruda” o carro no chão e permite fazer curvas em velocidades mais altas.

O Spéirling, da britânica McMurtry, vai além: tem ventiladores que sugam o ar que passa sob o carro, aumentando radicalmente a downforce. Essa tecnologia surgiu na F-1, em 1978, mas foi banida (deixava os carros rápidos demais). O Spéirling é um superesportivo de rua, que acelera de 0 a 100 km/h em 1,5 segundo. Seu lançamento está prometido para este ano, por US$ 1,3 milhão.

Siga
Imagem, em fundo branco, de um controle de vídeo game.
(Echo Aviation Controller/Reprodução)

Comandos de voo

Os simuladores de voo ficam muito mais legais se você tiver controles próprios, que reproduzem o manche e os principais itens do cockpit das aeronaves. Mas, além de custarem caro, eles ocupam um espação na mesa.

Continua após a publicidade

O Echo Aviation Controller propõe uma solução mais simples e acessível: ele parece um controle comum, mas tem chaves e alavancas para comandar com precisão motores, flaps, trem de pouso, pitch, roll e yaw (os movimentos da aeronave). Funciona em PC e Mac, e custa US$ 150.

Imagem de uma mão feminina segurando um smartphone com um acessório de lente fotográfica.
(Leica/Reprodução)

Olhar refinado

O Leica Lux Grip (US$ 395) transforma o iPhone em máquina fotográfica, com empunhadura melhorada, disparador e outros botões físicos. Ao comprar esse acessório (que usa o sistema MagSafe, de fixação magnética, e pesa 130 g), você recebe um ano de acesso gratuito ao app Leica Pro, que traz controles e filtros para deixar as fotos com o look típico das câmeras da marca alemã.

Continua após a publicidade
Imagem de um smartphone revestido de tecido jeans.
(Xiaomi/Reprodução)

Smartphone denim

O K90 Pro Max, da Redmi (marca pertencente à Xiaomi), vem com o processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 gigabytes de RAM, 1 terabyte de espaço de armazenamento, bateria de silício-carbono com 7.560 mAh de capacidade (50% a mais do que um Galaxy S25 Ultra) e tela OLED de 6,9 polegadas.

É um celular muito potente, com fôlego de sobra para rodar games, editar vídeo ou outras tarefas pesadas. Porém, o que mais chama a atenção é o seu visual: o aparelho, lançado na China por 5.300 yuans (R$ 4.200), tem a traseira revestida por jeans.

Publicidade
TAGS:
AERODINÂMICA
física
Games
iPhone
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).