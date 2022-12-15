Um bartender robótico para ter em casa
Ele mistura automaticamente até 6 tipos de destilado e cápsulas com sabores, que permitem fazer 40 drinques diferentes
Ele se chama BEV, e prepara automaticamente vários tipos de bebida alcoólica misturando destilados (a máquina comporta até seis garrafas) e cápsulas com sabores: sua fabricante, a empresa americana Black & Decker, vende 40 tipos, desde os drinques mais comuns, como Margarita e Cosmopolitan, até alguns bem exóticos.
A máquina custa US$ 299. As cápsulas, em média US$ 2,50 cada.