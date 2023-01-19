Um exoesqueleto para malhar
Aparelho impõe resistência aos movimentos das pernas, e deixa os exercícios mais difíceis. Veja como funciona.
Criado pela empresa chinesa Enhanced Robotics, o Sportsmate 5 tem uma proposta intrigante: além de aumentar a força do usuário (ajudando-o a carregar peso), como os exoesqueletos tradicionais, ele também tem um “modo fitness” – em que seus motores impõem resistência ao movimento das pernas, aumentando o grau de dificuldade dos exercícios.
O fabricante já construiu um protótipo 100% funcional, mas o Sportsmate ainda não tem data de lançamento. Veja mais sobre o aparelho no vídeo abaixo: