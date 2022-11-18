Um submarino de passeio
Nemo 2 tem controles simplificados, propulsão elétrica - e desce até 100 metros
Ele se chama Nemo 2, leva dois passageiros e alcança até 100 metros de profundidade. É elétrico, e foi pensado para que qualquer pessoa seja capaz de operá-lo (a empresa holandesa U-Boat Worx, sua fabricante, oferece um minicurso de pilotagem).
O submarino pesa 2.500 kg, mas não é tão grande quanto aparenta – tem a largura de dois jet skis. Também pode ser comandado à distância, por um controle externo.
E tem, dentro da cabine, um botão de pânico que o faz emergir automaticamente. É fabricado sob encomenda, por 590 mil euros.