3 notícias sobre: animais geneticamente modificados
Depois das plantas transgênicas, a ciência começa a mexer no DNA animal.
Frango alterado resiste ao vírus H5N1
Cientistas ingleses usaram a técnica CRISPR para fazer uma modificação precisa (1): trocaram três nucleotídeos da sequência genética dos frangos. Criaram 10 animais modificados, dos quais nove se mostraram imunes ao H5N1. A técnica poderá ser usada, no futuro, para gerar rebanhos resistentes a esse vírus letal – que infectou 200 milhões de aves desde 2021.
Bicho-da-seda recebe genes de aranha
Graças a isso, ele passou a produzir uma seda extremamente forte: mais resistente do que a aramida (Kevlar), fibra sintética usada em coletes à prova de bala. A experiência foi conduzida por cientistas chineses (2), que extraíram genes da Araneus ventricosus, uma aranha típica da Ásia, e os injetaram em oócitos (óvulos) do bicho-da-seda.
Mosca consegue se reproduzir sozinha
Pesquisadores da Universidade de Cambridge alteraram três genes (3) da Drosophila mercatorum, um tipo de mosca-da-fruta, e constataram o seguinte: após 40 dias (metade do tempo de vida desse inseto), as fêmeas entraram em partenogênese, ou seja, se tornaram capazes de gerar descendentes sem precisar de um macho.
Fontes (1) Creating resistance to avian influenza infection through genome editing of the ANP32 gene family. A Idoko-Akoh e outros, 2023. (2) High-strength and ultra-tough whole spider silk fibers spun from transgenic silkworms. J Mi e outros, 2023. (8) A genetic basis for facultative parthenogenesis in Drosophila. A Sperling e outros, 2023.