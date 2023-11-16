3 notícias sobre: animais geneticamente modificados

Frango alterado resiste ao vírus H5N1

Cientistas ingleses usaram a técnica CRISPR para fazer uma modificação precisa (1): trocaram três nucleotídeos da sequência genética dos frangos. Criaram 10 animais modificados, dos quais nove se mostraram imunes ao H5N1. A técnica poderá ser usada, no futuro, para gerar rebanhos resistentes a esse vírus letal – que infectou 200 milhões de aves desde 2021.

Bicho-da-seda recebe genes de aranha

Graças a isso, ele passou a produzir uma seda extremamente forte: mais resistente do que a aramida (Kevlar), fibra sintética usada em coletes à prova de bala. A experiência foi conduzida por cientistas chineses (2), que extraíram genes da Araneus ventricosus, uma aranha típica da Ásia, e os injetaram em oócitos (óvulos) do bicho-da-seda.

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Mosca consegue se reproduzir sozinha

Pesquisadores da Universidade de Cambridge alteraram três genes (3) da Drosophila mercatorum, um tipo de mosca-da-fruta, e constataram o seguinte: após 40 dias (metade do tempo de vida desse inseto), as fêmeas entraram em partenogênese, ou seja, se tornaram capazes de gerar descendentes sem precisar de um macho.

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Fontes (1) Creating resistance to avian influenza infection through genome editing of the ANP32 gene family. A Idoko-Akoh e outros, 2023. (2) High-strength and ultra-tough whole spider silk fibers spun from transgenic silkworms. J Mi e outros, 2023. (8) A genetic basis for facultative parthenogenesis in Drosophila. A Sperling e outros, 2023.