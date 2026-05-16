Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

5 zoonoses transmitidas por ratos – e como evitá-las

Da Idade Média para cá, os ratos são os piores amigos do homem. Entenda as doenças transmitidas por esses animais

Por Ana Clara Caielli Barreiro 16 Maio 2026, 10h00
Três ratos marrons em uma rua suja, comendo restos de comida perto de um saco de lixo preto rasgado e outros detritos
 (Chanawat Phadwichit/Getty Images)
Continua após publicidade
5 zoonoses transmitidas por ratos – e como evitá-las Priorizar nos meus resultados Google

Recentemente, um navio de cruzeiro que seguia em direção a Cabo Verde ocupou os holofotes do mundo após um surto de hantavirose a bordo. Até esta sexta-feira, 15 de maio, eram oito casos suspeitos.

A doença é causada pelo hantavírus, transmitido aos humanos pelo contato com urina, saliva e fezes de roedores infectados, animais que, por sua vez, não apresentam sintomas de infecção. A transmissão também pode ocorrer pela inalação de partículas contaminadas suspensas no ar.

Doenças desse tipo são chamadas de zoonoses, pois são transmitidas de animais para seres humanos. Elas podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos ou parasitas. Os vetores variam bastante e incluem mosquitos, carrapatos, morcegos, gatos e, claro, os roedores.

Siga

Os séculos de convivência – não muito pacífica, diga-se de passagem – entre ratos e humanos são marcados por diversas doenças. Um dos exemplos mais conhecidos é a Peste Negra, que devastou a Europa na Idade Média. A doença, na verdade, era a peste bubônica, causada pela bactéria Yersinia pestis e transmitida pelas pulgas que parasitavam os ratos.

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), os ratos podem transmitir mais de 35 doenças aos seres humanos. Entre as mais conhecidas estão leptospirose, salmonelose, febre da mordedura do rato, tifo murino e a própria hantavirose.

Na maioria dessas doenças, o mecanismo de transmissão é parecido: contato direto ou indireto com roedores e seus excrementos, que podem contaminar alimentos, água e superfícies. Algumas doenças também podem ser transmitidas por partículas contaminadas presentes no ar ou por vetores associados aos ratos, como as pulgas.

As medidas de prevenção também seguem a mesma lógica. Em geral, o recomendado é reduzir o contato com roedores e evitar condições que favoreçam sua proliferação – algo cada vez mais desafiador com a expansão urbana. É principalmente uma questão de higiene pública e saneamento. 

Continua após a publicidade

Em casa, é importante manter ambientes limpos e ventilados, armazenar alimentos adequadamente e vedar frestas e buracos, já que ratos costumam roer embalagens e acessar estoques de comida.

Confira 5 zoonoses causadas por ratos:

  • Leptospirose

Causada por bactérias do gênero Leptospira, a transmissão ocorre pela ingestão ou contato prolongado da pele lesionada ou mucosas com água, lama e solo contaminados pela urina de ratos infectados. Isso é especialmente comum durante enchentes.

Os sintomas costumam surgir entre sete e 14 dias após o contato e incluem febre, dor muscular, náuseas, vômitos e até mesmo diarreia. Em cerca de 15% dos casos, a doença evolui para formas graves, com insuficiência renal e hemorragias.

O tratamento envolve antibióticos e, em casos mais severos, pode exigir internação. Nas formas graves, a taxa de mortalidade pode chegar a 40%.

Continua após a publicidade

A prevenção inclui controle de roedores, melhorias no saneamento básico e evitar contato com água ou lama de enchentes.

  • Febre da mordedura do rato

Essa zoonose é causada pelas bactérias Streptobacillus moniliformis ou Spirillum minus. Apesar do nome, a transmissão não ocorre apenas por mordidas ou arranhões de ratos. A infecção também pode acontecer pelo contato com saliva, urina e fezes de roedores, além da ingestão de alimentos e bebidas contaminados, especialmente leite não pasteurizado. A doença é mais registrada nos Estados Unidos.

Os sintomas iniciais incluem febre, dor de cabeça, vômitos, dores musculares e aumento dos linfonodos. Em casos de mordidas, pode surgir uma erupção cutânea (pequenos caroços vermelhos) na região afetada.

Sem tratamento, a taxa de mortalidade pode chegar a 10%. O tratamento é feito com antibióticos.

Continua após a publicidade
  • Tifo murino

Também conhecido como tifo endêmico, ele é causado pelas bactérias Rickettsia typhi e Rickettsia mooseri. A transmissão ocorre por meio das pulgas que parasitam ratos. Elas, muitas vezes, também se hospedam em gatos.

Ao picarem humanos, esses insetos liberam fezes contaminadas na pele, permitindo a entrada da bactéria no organismo. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores no corpo e erupções cutâneas (lesões na pele). O tratamento é realizado com antibióticos, além de medicamentos para aliviar os sintomas.

A doença é mais comum em locais com condições sanitárias precárias e alta infestação de roedores. Já a prevenção envolve controle de roedores e melhorias sanitárias.

  • Salmonelose 
Continua após a publicidade

A salmonelose é causada por bactérias do gênero Salmonella. A transmissão ocorre pela ingestão de alimentos ou água contaminados por fezes de animais infectados, incluindo aves, vacas, animais domésticos e roedores.

Ela é comumente associada ao consumo de ovos crus e carnes mal cozidas, mas ela não se limita a isso e qualquer alimento contaminado pode transmitir a bactéria.

Os sintomas incluem diarreia, febre, vômitos, dor abdominal, desidratação intensa e calafrios. Eles geralmente aparecem entre 6 e 72 horas após o consumo do alimento e tendem a ser mais intensos em crianças e idosos.

Na maioria dos casos, o tratamento envolve hidratação e repouso, e os antibióticos costumam ser reservados para casos graves.

  • Hantavirose
Continua após a publicidade

Causada pelo hantavírus, a transmissão entre pessoas é rara e foi registrada apenas com a cepa Andes do vírus, vista em alguns países da América do Sul. Não há registros dessa variante no Brasil.

Os primeiros sintomas podem ser confundidos com os de uma gripe, incluindo febre, dores musculares e dor de cabeça. Rapidamente, a doença pode evoluir para um quadro pulmonar grave, com dificuldade respiratória intensa. Nessas situações, a taxa de mortalidade chega a 40%.

Até o momento, não existe um tratamento específico para a hantavirose. O procedimento médico é um suporte, com controle da oxigenação, hidratação e pressão arterial.

Publicidade
TAGS:
doença
higiene
ratos
SANEAMENTO BÁSICO
trends
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).