Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Só hoje no Abril Day: assine Revista Impressa por R$ 9,90/mês!
Ciência

A Lua da Terra pode ter tido anéis como os de Saturno, segundo estudo

Usando simulações de computador, estudo mostra que algumas luas do Sistema Solar poderiam ter anéis estáveis. O motivo pelo qual isso não acontece é um mistério

Por Eduardo Lima 18 jan 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h16
Uma ilustração da lua cercado por anéis de gelo.
 (Elen11/Getty Images)
Continua após publicidade
A Lua da Terra pode ter tido anéis como os de Saturno, segundo estudo Priorizar nos meus resultados Google

Alguns meses atrás, um estudo sugeriu que a Terra já teve um anel de detritos, muito parecido com o de Saturno, 466 milhões de anos atrás. Agora, uma nova pesquisa sugere que nosso planeta não era o único cercado por um anel de rochas espaciais: nossa Lua também pode ter tido anéis – ou pode vir a ter.

Nenhum dos satélites naturais do Sistema Solar tem anéis atualmente. Mas o novo estudo, publicado na revista Astronomy & Astrophysics, defende que as luas poderiam manter anéis de detritos estáveis por um milhão de anos, mesmo com a atração gravitacional de outros objetos do Sistema Solar puxando as rochas para si.

A hipótese do estudo colabora para o mistério de por que nenhuma das luas do Sistema Solar têm anéis atualmente. Essas estruturas são relativamente comuns: Saturno é o exemplo mais famoso, com oito anéis principais, mas Júpiter, Urano e Netuno também contam com os círculos de detritos. Asteroides e planetas anões, como o astro em formato de ovo Haumea, também tem anéis. Há milhões de anos, a Terra e Marte provavelmente faziam parte desse grupo também.

Os sistemas de anéis dos planetas gasosos gigantes são mantidos por pequenas luas, que orbitam os planetas e exercem sua força gravitacional para manter as rochas e pedaços de gelo em posição. Apesar de seu papel essencial na manutenção das estruturas, nenhum estudo encontra anéis nas próprias luas.

Siga
Continua após a publicidade

Se pode acontecer, por que não acontece?

A ausência de anéis nas cerca de 300 luas do Sistema Solar intriga os cientistas. Se os satélites naturais também podem passar pelos processos físicos necessários para a criação de anéis de detritos, por que isso não acontece?

Para que um anel se forme, tudo que precisa acontecer é que detritos – que podem vir tanto do próprio objeto quanto de fora dele – comecem a orbitar um astro. As forças gravitacionais da linha equatorial dos corpos celestes vai, com o tempo, organizar os pedaços de rochas e gelo em um anel que circunda o planeta ou a lua.

Continua após a publicidade

Para um satélite natural, seria teoricamente fácil criar um anel, já que vários deles já foram muito atingidos por asteroides que liberam detritos. Mesmo assim, eles continuam sem anéis.

O estudo desenvolvido pelos astrônomos mostra, por meio de simulações computacionais, que um satélite natural poderia manter um anel estável durante um período de um milhão de anos, mesmo com a atração de outras luas e de um planeta em volta.

Continua após a publicidade

As simulações foram feitas usando cinco exemplos de satélites e planetas, incluindo a Lua e a Terra. Eles achavam que os cálculos mostrariam que os anéis seriam instáveis, já que nenhum nunca foi avistado. Mas não foi isso que os dados apontaram. A maioria dos conjuntos, incluindo a Lua e a Terra e Jápeto e Júpiter, manteve um sistema anelar estável.

No caso da nossa Lua, as chances de que um anel conseguiria ficar estável depois do desenvolvimento são de 95%. Por que, então, ela não tem um anel estável como os de Saturno?

Continua após a publicidade

A hipótese que os autores do estudo apresentam é que fatores não relacionados à gravidade, como a radiação do Sol e partículas carregadas dos campos magnéticos dos planetas, são os responsáveis pela desintegração de anéis que podem ter existido no passado.

Publicidade
TAGS:
anéis de saturno
Astronomia
Lua
Sistema solar
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).