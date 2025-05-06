Marte e a Terra podem ter mais em comum do que os astrônomos imaginavam, de acordo com um novo estudo que analisou padrões topográficos no solo do planeta vermelho e encontrou estruturas parecidas com aquelas encontradas na crosta terrestre.

A pesquisa foi desenvolvida por cientistas da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, e comparou padrões encontrados no solo de Marte com a topografia em forma de ondas presente em alguns dos climas mais frios da Terra.

Apesar das grandes diferenças entre os planetas – Marte tem a superfície mais seca e a atmosfera bem mais fina, com só 2% da densidade da camada gasosa protetora da Terra –, o estudo aponta para processos e forças climáticas semelhantes que podem ter formado essas estruturas ao longo de milhões de anos.

O artigo divulgando as descobertas sobre o planeta vermelho foi publicado no periódico Icarus. Por meio da análise do solo de Marte, os cientistas conseguiram encontrar novas pistas para a compreensão do passado do nosso vizinho cósmico, que pode ter tido um clima capaz de abrigar vida.

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Parece evento geológico da Terra

Com imagens de satélite de alta resolução, os pesquisadores da Universidade de Rochester analisaram a área de nove crateras em Marte, e compararam elas com sítios parecidos na Terra. As formações de solo em forma de onda do planeta vermelho seguem os mesmos padrões geométricos de regiões de solifluxão na Terra.

A solifluxão é um movimento marcado pela descida de sedimentos encharcados de água por encostas de montanhas geladas. Essa queda de material acontece por causa do degelo no verão, e o fluxo de sedimentos que desliza pela encosta acaba despedaçando o solo. É essa perda de sedimentos que possibilita a formação de estruturas onduladas, como as encontradas em Marte.

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Os pesquisadores deram um exemplo visual comparando padrões de solifluxão na Noruega e o solo encontrado em Marte:

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A principal diferença entre os exemplos de solifluxão terrestres e os padrões marcianos são que essas ondas de Marte são cerca de 2,6 vezes mais altas do que aquelas encontradas na Terra.

Mas isso não é inesperado: os pesquisadores explicaram no estudo que essa diferença é exatamente o que poderia se esperar levando em conta as propriedades físicas do solo marciano e a gravidade mais baixa do planeta vermelho, que representa cerca de 40% da atração gravitacional da Terra.

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Os cientistas por trás do estudo acreditam que Marte também passava por ciclos de congelamento e degelo da água, como na Terra, mas que provavelmente eram causados pela sublimação, que transformava o gelo direto em vapor.

Essas condições climáticas geladas, parecidas com aquelas que podemos encontrar na Terra, ajudam a pintar um quadro mais completo da história de Marte. Em estudos futuros, é preciso entender se essas estruturas onduladas se formaram recentemente (em termos cósmicos, o que ainda significa milhares de anos) ou há muito tempo atrás – e se elas podem ser sinais para procurar por ambientes propícios à vida em Marte e em outros planetas.

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