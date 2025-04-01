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Ciência

Adeus, Gaia: telescópio espacial que mapeou a Via Láctea é desativado

Após 11 anos de atividade e milhares de estudos científicos feitos com base neles, a nave cartógrafa vai curtir sua aposentadoria na órbita do Sol.

Por Bruno Carbinatto 1 abr 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Impressão artística da nave espacial Gaia em frente à imagem real do céu Gaia.
 (ESA/Reprodução)
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Adeus, Gaia: telescópio espacial que mapeou a Via Láctea é desativado Priorizar nos meus resultados Google

No dia 27 de março de 2025, a Agência Espacial Europeia (ESA) enviou para a sonda Gaia sua última mensagem. A ordem era clara: o telescópio espacial deveria desativar seus sistemas de comunicação e se aposentar de vez. Foi o fim de uma jornada de 11 anos para essa cartógrafa do espaço.

Gaia foi lançada em dezembro de 2013 com o objetivo de mapear o espaço com uma precisão inédita, medindo a posição, a distância e o movimento de planetas, estrelas, asteroides e vários outros corpos celestes. Ao todo, a nave catalogou dados de dois bilhões de objetos astronômicos. Com isso, criou o

mapa mais detalhado de nossa galáxia, e suas informações foram usadas em milhares de estudos por astrônomos de todo o mundo, em várias áreas distintas da ciência.

Prova disso é que aqui na Super, nos últimos anos, noticiamos diversas descobertas que partiram dos dados da Gaia, como

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aqui, aqui e aqui.

O motivo da aposentadoria de Gaia é simples: seu combustível acabou. E olha que ela resistiu: a ideia inicial era que a missão só durasse, com certeza, uns cinco anos, mas acabou se estendendo para 11.

Agora, ela vai aproveitar uma longa aposentadoria na órbita do Sol, local escolhido para minimizar a chance da nave voltar para a Terra ou interferir em alguma futura missão espacial. Sua última observação foi em janeiro – nos últimos dois meses, a equipe estava garantindo que ela chegasse ao seu local final sem maiores problemas.

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Fotografia dos comandos finais sendo enviados para Gaia a partir da sala de controle principal do Centro Europeu de Operações Espaciais da ESA em 27 de março de 2025
Registro das últimas mensagens enviadas da Terra à Gaia, em março de 2025. (ESA/Reprodução)

Mas as revelações de Gaia ainda estão longe de terminar. Menos da metade dos dados coletados pela sonda foram divulgados e analisados por cientistas, ou seja, a espaçonave vai continuar contribuindo para a astronomia nos próximos anos, mesmo atualmente desativada.

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Com contribuições incontáveis para a ciência, Gaia é considerada o projeto mais bem-sucedido da Agência Espacial Europeia, que acaba meio esquecido quando o assunto é astronomia, ofuscado por suas colegas americana, chinesa e russa.

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Como parte da despedida, a equipe envolvida no projeto científico escreveu mensagens carinhosas no software da espaçonave, bem como o nome dos mais de 1.500 colaboradores da iniciativa, garantindo que o registro fique orbitando nossa estrela pela eternidade. Valeu, Gaia (e equipe).

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Astronomia
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