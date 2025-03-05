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Ciência

Alguma parte do corpo humano não recebe sangue?

Além das que são compostas por células mortas, apenas uma.

Por Victor Bianchin 5 mar 2025, 12h00
Imagem ilustrando a cornea do olho.
 (SvetaZi/Getty Images)
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A córnea é a única parte do corpo humano que não é irrigada por vasos sanguíneos. Do ponto de vista evolutivo, isso acontece porque a presença dos vasos poderia atrapalhar nossa visão. Em vez do sangue, a córnea recebe oxigênio e nutrientes por meio do fluido lacrimal, que são transportados via difusão (movimento espontâneo de partículas de uma região de alta concentração para uma de baixa concentração).

Esses componentes também chegam à córnea por meio do humor aquoso, que é a substância espessa e aquosa entre o cristalino e a córnea, e por meio das neurotrofinas transmitidas pelas fibras nervosas que enervam esse órgão. Vale lembrar que usar lentes de contato pode atrapalhar a oxigenação da córnea, problema que é evitado pelo uso de lentes de hidrogel.

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Outras partes do corpo que também não recebem sangue são o cabelo, as unhas, o esmalte dos dentes e as camadas mais exteriores da pele — essas estruturas são compostas principalmente de células mortas que já não possuem atividade metabólica e, portanto, não precisam de suprimento sanguíneo.

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anatomia
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