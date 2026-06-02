Alta de CO2 na atmosfera afeta o sangue humano

Além de esquentar o planeta e desregular o clima, o CO2 emitido pela humanidade está tendo outro efeito: modificar a química do sangue. É o que afirma um estudo (1) baseado em dados da US National Health and Nutrition Examination Service, pesquisa que coletou sangue de 7 mil norte-americanos, a cada dois anos, entre 1999 e 2020.

O ar atmosférico que respiramos contém uma pequena quantidade de CO2, que é absorvida pelos pulmões e acaba indo parar na corrente sanguínea – onde uma reação química o transforma em bicarbonato (HCO3).

Os pesquisadores constataram que, durante esse período, o nível médio de bicarbonato no sangue das pessoas aumentou 7% (elevação similar à do CO2 atmosférico). Também houve alteração nos níveis sanguíneos de cálcio (que caiu 2%) e fósforo (redução de 7%).

O CO2 deixa o sangue mais ácido. Se o nível desse gás na atmosfera continuar aumentando no ritmo atual, diz o estudo, ele poderá se tornar prejudicial à saúde humana a partir de 2070.

Fonte 1. “Carbon dioxide overload, detected in human blood, suggests a potentially toxic atmosphere within 50 years”.