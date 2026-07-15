Asteroide Bennu pode atingir a Terra? Entenda distorção sobre comunicado da Nasa
Portais têm apontado o ano de 2182 como data da provável colisão. Mas não é bem assim.
Apesar de ter cerca de 500 metros de diâmetro, o asteroide Bennu é considerado relativamente pequeno em comparação a outras rochas espaciais. Sua órbita faz com que ele se aproxime da Terra a cada seis anos, chegando a cerca de 299 mil quilômetros do planeta. Por isso, há anos os cientistas monitoram essa rocha espacial.
A Nasa, agência espacial americana, chegou a enviar uma missão para estudá-lo, chamada OSIRIS-REx. A sonda foi lançada em 2016, chegou ao asteroide em 2018 e passou os últimos anos analisando as características físicas e órbita da rocha.
Em 2020, a missão coletou uma amostra de sua superfície, que retornou à Terra em 2023. As análises mostraram que a composição rochosa de Bennu se formou há 4,6 bilhões de anos, quando o Sistema Solar estava nascendo.
Com esses dados, um levantamento da Nasa calculou a possibilidade de uma colisão de Bennu com a Terra, o que fez o assunto viralizar na internet. Mas é preciso ter cuidado: a chance de isso acontecer é extremamente pequena. A probabilidade total de o Bennu colidir com a Terra até o ano 2300 é de apenas 0,057%. Não há motivo para desespero.
Segundo a Nasa, um momento-chave da trajetória do Bennu ocorrerá em 25 de setembro de 2135, quando o asteroide fará sua maior aproximação da Terra – mas sem risco de colisão. A gravidade do nosso planeta poderá alterar levemente a órbita do Bennu.
Nesse processo, existe uma chance mínima de que o asteroide passe por uma pequena região do espaço conhecida como “buraco de fechadura gravitacional” (gravitational keyhole), o que poderia colocá-lo em uma trajetória de colisão direta com a Terra em uma passagem futura.
Prever exatamente a órbita de Bennu após essa aproximação é um desafio. Após uma análise complexa que leva em conta diversos fatores que poderiam alterar sua trajetória, a Nasa concluiu que a data com maior probabilidade de impacto seria 24 de setembro de 2182, com uma chance de apenas 0,037%. Em outras palavras: há mais de 99,9% de probabilidade de que nenhuma colisão aconteça.
Confira abaixo o possível trajeto de Bennu em 2182. A órbita da Terra está em azul e a do asteroide em branco. O ponto escrito “Bennu miss” se refere à possibilidade de mais de 99,9% de o asteroide não colidir com a Terra. Já o ponto “Bennu impact”, representa os 0,037% de chance de colisão:
Enquanto isso, a Nasa continua monitorando o asteroide e refinando seus cálculos. Quanto mais nos aproximarmos de 2135, mais precisas serão as previsões sobre sua trajetória.