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Ciência

Bebês neandertais eram enormes, revela estudo com esqueleto

Ossos de 50 mil anos indicam que bebês neandertais se desenvolviam de maneira bem mais acelerada que os humanos modernos.

Por Diego Facundini 20 abr 2026, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h35
Fotografias de um Crescimento acelerado em um bebê neandertal da caverna de Amud.
 (Israel Ella Been/Erella Hovers/ Yoel Rak/Adeline Le Cabec/Christopher Dean/Alon Barash/Divulgação)
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“Ah, eles crescem tão rápido…”, lamentamos sobre as nossas crianças. Mal sabem os humanos que os bebês neandertais eram ainda mais apressados.

Uma nova análise de fósseis sugere que os bebês do Homo neanderthalensis – espécie “prima” dos Homo sapiens, extinta há 40 mil anos – se desenvolviam de maneira muito mais acelerada que as crianças de hoje.

Eram nenês provavelmente fortes, ágeis, robustos e não necessariamente muito gorduchinhos. O motivo disso pode estar na genética – moldada pelos ambientes severos nos quais os neandertais viviam.

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O estudo foi publicado nessa quarta-feira (15) no periódico Current Biology. Seus resultados reforçam evidências anteriores que também sugerem um desenvolvimento infantil distinto dos humanos modernos, com uma exigência maior de energia.

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Nos mais de 300 mil anos que vagaram pela Terra, os neandertais habitaram regiões da Europa, da Ásia Central e da Ásia Oriental. Um deles, que viveu sua curta vida há 50 mil anos, foi encontrado em uma escavação próxima ao Mar da Galileia, no Oriente Médio, em 1992. Era o mais novo entre os 20 indivíduos sepultados na caverna de Amud, hoje na região nordeste de Israel. Esse indivíduo, com 111 ossos preservados total ou parcialmente, é também o esqueleto mais completo já encontrado de um bebê neandertal, na faixa dos 6 aos 14 meses de idade.

De acordo com as análises dentárias do que restou de sua mandíbula, Amud 7 (como o fóssil foi apelidado) morreu por volta dos seis meses de idade. Os ossos de seus braços e pernas, porém, pareciam contar uma história diferente: esses membros eram desenvolvidos, em tamanho e ossificação, de maneira similar a um Homo sapiens com cerca de 14 meses, o dobro de sua idade.

“Há algumas diferenças notáveis: ossos robustos, um endocrânio grande, ausência de queixo, uma clavícula altamente curvada, uma inclinação superior da espinha da escápula, uma orientação inferior da cavidade glenoidal e uma tíbia relativamente curta”, disse ao El País a professora Ella Been, principal autora do estudo. “O fato de essas diferenças aparecerem tão cedo na vida indica que a morfologia [as características físicas] dos neandertais está profundamente enraizada em sua biologia, e não é apenas moldada pelo ambiente ou pelo comportamento”.

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Isto é, não é moldada imediatamente. O ambiente provavelmente não acelerava o desenvolvimento dos neandertais por alguma pressão temporária – senão, um bebê tão jovem quanto o Amud 7 não traria traços tão distintos do desenvolvimento neandertal já aos seis meses de vida.

A principal hipótese dos pesquisadores é que, ao longo da evolução, o desenvolvimento dos neandertaizinhos estabeleceu na genética um roteiro que era essencialmente mais acelerado. Isso porque o ambiente da Eurásia, principalmente suas condições climáticas, era bem mais severo, dezenas de milhares de anos atrás.

O Homo sapiens, por sua vez, cresceu com o privilégio de uma vida bem mais tranquila. Os humanos modernos se consolidaram como espécie no continente africano, e, por lá, levar um tempinho a mais para chegar à maturidade não era uma questão de vida ou morte tão imediata.

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Na Eurásia paleolítica, por sua vez, era provavelmente muito mais vantajoso para a sobrevivência da espécie que os bebês neandertais se desenvolvessem com mais pressa. As evidências trazidas pelo estudo apontam, contudo, que o desenvolvimento das duas espécies se igualava na infância tardia, mais ou menos aos sete anos de idade.

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Bebês
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HOMO SAPIENS
Neandertal
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