Biocomputador usa DNA programável

Biólogos chineses criaram um sistema que usa fragmentos de DNA para realizar operações matemáticas – da mesma forma que os computadores tradicionais fazem com elétrons.

O sistema (1), que funciona em tubo de ensaio, emprega 500 pedaços de DNA para formar 30 “portas lógicas”: um tipo de circuito que controla o fluxo de dados, e é usado na computação. Essas portas podem ser programadas para seguir instruções, como se estivessem rodando softwares.

Segundo os cientistas, a invenção é útil para processar dados biológicos. Eles usaram o biocomputador para resolver um problema simples, identificar três moléculas numa determinada amostra (ele deu a resposta correta em 2 horas).

A quantidade de portas lógicas ainda é minúscula, meramente experimental. Mas, de acordo com os pesquisadores, a nova técnica permitiria construir um computador de DNA com até 100 bilhões de circuitos – e, portanto, grande capacidade de processamento.

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Fonte 1. DNA-based programmable gate arrays for general-purpose DNA computing. C Fan e outros, 2023.

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