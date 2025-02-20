Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Cachorros respondem às piscadelas uns dos outros, assim como humanos

Novo estudo mostrou que os cães compartilham esse hábito com os primatas, sugerindo uma conexão social.

Por Eduardo Lima 20 fev 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Fotografia de um cachorro sorrindo de olho fechado.
 (Photos by R A Kearton/Getty Images)
Continua após publicidade
Cachorros respondem às piscadelas uns dos outros, assim como humanos Priorizar nos meus resultados Google

Os cachorros são simpáticos com os seres humanos, seus melhores amigos, mas eles também são bem adoráveis entre si. Um novo estudo descobriu que os cães tendem a piscar mais em resposta a outros cachorros que estão piscando, como num jogo de “o mestre mandou”.

A pesquisa foi conduzida por cientistas da Universidade de Parma, na Itália, e publicada no periódico Royal Society Open Science. O estudo mostrou que os cachorros também têm o mesmo hábito dos seres humanos, que piscam em resposta à piscadela da pessoa que eles estão encarando – mesmo sem perceber. Algumas pesquisas já sugeriram que as pessoas fazem isso como forma de conexão social e construção de amizade.

Essa não é uma prática exclusiva dos humanos: outros primatas já foram observados trocando piscadelas recíprocas, e agora esse experimento simples, que consistiu em colocar cães para assistir vídeos de outros cachorros piscando, comprovou que a tática de flerte também acontece no mundo canino.

Os cães também piscam para hidratar e limpar os olhos, claro, e provavelmente usam essas piscadelas como método de comunicação entre si para tranquilizar uns aos outros e comunicar que não há ameaças próximas.

Siga
Continua após a publicidade

Como funcionou o experimento

Os pesquisadores filmaram vários cachorros com o olhar direcionado para a lente da câmera. Eles conseguiram imagens dos cães piscando, olhando para a câmera e lambendo seus focinhos, um gesto que muitas vezes é associado com frustração e ansiedade.

Essas imagens foram editadas para criar vídeos dos cachorros piscando, encarando sem piscar e lambendo seu focinho. 54 cães participaram do experimento, equipados com monitores cardíacos enquanto assistiam aos filmes com cachorros que piscam.

Continua após a publicidade

Enquanto os cães assistiam aos vídeos, os cientistas observavam suas reações. Nos casos em que os cachorrinhos não caíram no sono, eles piscaram aproximadamente 16% mais quando estavam assistindo cães que piscam, em comparação com os outros vídeos de encarar e lamber o focinho.

Os pesquisadores não conseguiram avaliar se os cachorros piscavam diretamente depois de assistir a um animal da mesma espécie piscando, mas eles definitivamente piscavam mais ao ver outro cão que pisca, o que sugere a mesma capacidade de comunicação e resposta dos humanos e primatas. Para eles, os cães também não percebem que estão piscando mais, e fazem isso de forma instintiva. Eles são tão amigáveis que nem percebem que estão jogando charme.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Animais de Estimação
Biologia
cachorros
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).