Cachorros respondem às piscadelas uns dos outros, assim como humanos
Novo estudo mostrou que os cães compartilham esse hábito com os primatas, sugerindo uma conexão social.
Os cachorros são simpáticos com os seres humanos, seus melhores amigos, mas eles também são bem adoráveis entre si. Um novo estudo descobriu que os cães tendem a piscar mais em resposta a outros cachorros que estão piscando, como num jogo de “o mestre mandou”.
A pesquisa foi conduzida por cientistas da Universidade de Parma, na Itália, e publicada no periódico Royal Society Open Science. O estudo mostrou que os cachorros também têm o mesmo hábito dos seres humanos, que piscam em resposta à piscadela da pessoa que eles estão encarando – mesmo sem perceber. Algumas pesquisas já sugeriram que as pessoas fazem isso como forma de conexão social e construção de amizade.
Essa não é uma prática exclusiva dos humanos: outros primatas já foram observados trocando piscadelas recíprocas, e agora esse experimento simples, que consistiu em colocar cães para assistir vídeos de outros cachorros piscando, comprovou que a tática de flerte também acontece no mundo canino.
Os cães também piscam para hidratar e limpar os olhos, claro, e provavelmente usam essas piscadelas como método de comunicação entre si para tranquilizar uns aos outros e comunicar que não há ameaças próximas.
Como funcionou o experimento
Os pesquisadores filmaram vários cachorros com o olhar direcionado para a lente da câmera. Eles conseguiram imagens dos cães piscando, olhando para a câmera e lambendo seus focinhos, um gesto que muitas vezes é associado com frustração e ansiedade.
Essas imagens foram editadas para criar vídeos dos cachorros piscando, encarando sem piscar e lambendo seu focinho. 54 cães participaram do experimento, equipados com monitores cardíacos enquanto assistiam aos filmes com cachorros que piscam.
Enquanto os cães assistiam aos vídeos, os cientistas observavam suas reações. Nos casos em que os cachorrinhos não caíram no sono, eles piscaram aproximadamente 16% mais quando estavam assistindo cães que piscam, em comparação com os outros vídeos de encarar e lamber o focinho.
Os pesquisadores não conseguiram avaliar se os cachorros piscavam diretamente depois de assistir a um animal da mesma espécie piscando, mas eles definitivamente piscavam mais ao ver outro cão que pisca, o que sugere a mesma capacidade de comunicação e resposta dos humanos e primatas. Para eles, os cães também não percebem que estão piscando mais, e fazem isso de forma instintiva. Eles são tão amigáveis que nem percebem que estão jogando charme.