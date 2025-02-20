Os cachorros são simpáticos com os seres humanos, seus melhores amigos, mas eles também são bem adoráveis entre si. Um novo estudo descobriu que os cães tendem a piscar mais em resposta a outros cachorros que estão piscando, como num jogo de “o mestre mandou”.

A pesquisa foi conduzida por cientistas da Universidade de Parma, na Itália, e publicada no periódico Royal Society Open Science. O estudo mostrou que os cachorros também têm o mesmo hábito dos seres humanos, que piscam em resposta à piscadela da pessoa que eles estão encarando – mesmo sem perceber. Algumas pesquisas já sugeriram que as pessoas fazem isso como forma de conexão social e construção de amizade.

Essa não é uma prática exclusiva dos humanos: outros primatas já foram observados trocando piscadelas recíprocas, e agora esse experimento simples, que consistiu em colocar cães para assistir vídeos de outros cachorros piscando, comprovou que a tática de flerte também acontece no mundo canino.

Os cães também piscam para hidratar e limpar os olhos, claro, e provavelmente usam essas piscadelas como método de comunicação entre si para tranquilizar uns aos outros e comunicar que não há ameaças próximas.

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Como funcionou o experimento

Os pesquisadores filmaram vários cachorros com o olhar direcionado para a lente da câmera. Eles conseguiram imagens dos cães piscando, olhando para a câmera e lambendo seus focinhos, um gesto que muitas vezes é associado com frustração e ansiedade.

Essas imagens foram editadas para criar vídeos dos cachorros piscando, encarando sem piscar e lambendo seu focinho. 54 cães participaram do experimento, equipados com monitores cardíacos enquanto assistiam aos filmes com cachorros que piscam.

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Enquanto os cães assistiam aos vídeos, os cientistas observavam suas reações. Nos casos em que os cachorrinhos não caíram no sono, eles piscaram aproximadamente 16% mais quando estavam assistindo cães que piscam, em comparação com os outros vídeos de encarar e lamber o focinho.

Os pesquisadores não conseguiram avaliar se os cachorros piscavam diretamente depois de assistir a um animal da mesma espécie piscando, mas eles definitivamente piscavam mais ao ver outro cão que pisca, o que sugere a mesma capacidade de comunicação e resposta dos humanos e primatas. Para eles, os cães também não percebem que estão piscando mais, e fazem isso de forma instintiva. Eles são tão amigáveis que nem percebem que estão jogando charme.

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