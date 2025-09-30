Chimpanzés consomem o equivalente a uma latinha de cerveja por dia

#Sextou? Na natureza, os chimpanzés consomem uma quantidade surpreendente de álcool, equivalente a uma latinha de cerveja todos os dias, descobriu um novo estudo. Não existem bares nas florestas, claro: os animais têm acesso ao etanol por meio de frutas fermentadas.

Cientistas da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos, analisaram duas populações de chimpanzés que vivem em parques de preservação, uma na Uganda e outra na Costa do Marfim. O estudo foi publicado no periódico Science Advances.

Eles focaram em cerca de 20 frutas cuja polpa pode fermentar e ficar com uma concentração de até 0,3% de conteúdo alcoólico. Como cada chimpanzé consome cerca de 4,5 kg dessas frutas por dia, o total de etanol é de 14 gramas, mais ou menos. Isso dá o equivalente a quase uma latinha e meia de cerveja.

O peso da embriaguez, porém, depende da massa corporal. Como um chimpanzé pesa cerca de 40 kg, a comparação sobe para dois drinks diários – e indivíduos menores, como fêmeas, têm uma bebedeira relativa ainda maior.

Apesar disso, os cientistas não notaram nenhum sintoma de intoxicação por álcool, ou seja, os animais não ficavam realmente bêbados. A comilança, afinal, acontecia ao longo de todo o dia – não havia propriamente um happy hour para ingferir álcool.

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No total, foram 70 episódios de consumo flagrados por câmeras, envolvendo chimpanzés dos dois sexos e de todas as idades.

Não é uma descoberta inédita, claro: nos últimos meses, chimpanzés já foram flagrados se reunindo na Guiné-Bissau para comer frutas fermentadas, e um estudo recente mostrou que o consumo de etanol por várias espécies selvagens é mais frequente do que se imaginava. O que o artigo traz de mais interessante é a quantificação da embriaguez.

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A pesquisa também ajuda a entender quando o consumo de álcool se tornou comum entre humanos. Segundo os pesquisadores, é possível que outros primatas tenham o mesmo comportamento, incluindo os humanos primitivos. Nossos ancestrais que viviam em florestas tropicais africanas teriam acesso abundante às mesmas frutas fermentadas, e elas provavelmente eram uma parte importante do cardápio.

“A atração humana pelo álcool provavelmente surgiu dessa herança alimentar do nosso ancestral comum com os chimpanzés”, diz Aleksey Maro, pesquisador da Universidade da Califórnia e um dos autores do estudo.

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