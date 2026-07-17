Cientistas descobrem atmosfera em exoplaneta parecido com a Terra
Essa é a primeira confirmação de uma atmosfera em um planeta rochoso localizado na zona habitável de outra estrela. Entenda.
Há décadas cientistas buscam por planetas com condições propícias ao desenvolvimento da vida. Eles tentam encontrar mundos com características semelhantes às da Terra. Já foram identificadas zonas habitáveis em outros sistemas estelares e mais de 6 mil exoplanetas (planetas que não orbitam o Sol, e sim outra estrela).
Há, inclusive, exoplanetas rochosos localizados em zonas habitáveis. Mas nenhum reúne um conjunto de condições suficiente para realmente se parecer com a Terra. Afinal, para sustentar vida como a conhecemos, um planeta precisa ser rochoso, ter água líquida na superfície (o que exige uma temperatura moderada) e, o mais difícil, conseguir manter uma atmosfera, que é a camada de gases presa ao redor do planeta pela gravidade.
Ela é importante porque ajuda a regular o clima, protege a superfície do planeta da radiação e desempenha um papel essencial na manutenção das condições necessárias para a vida. Até agora, nenhuma atmosfera havia sido detectada em um exoplaneta.
Mas isso acaba de mudar. Pela primeira vez, cientistas detectaram um planeta rochoso com atmosfera em uma zona habitável de outra estrela. O marco foi alcançado por pesquisadores da Universidade Harvard e publicado no dia 16 de julho no periódico científico Science.
Não foi encontrada vida no planeta, mas sim os fatores essenciais para que ela possa surgir.
Trata-se do exoplaneta LHS 1140 b, descoberto em 2017. Ele está localizado na zona habitável de uma estrela anã vermelha, a cerca de 48 anos-luz da Terra. Estrelas anãs vermelhas costumam emitir muita radiação e produzir erupções intensas, capazes de destruir a atmosfera de planetas próximos. Mas essa estrela, em específico, é menos ativa, o que permite que o planeta retenha essa camada de gases.
Para detectar a atmosfera do planeta, os pesquisadores utilizaram um modelo teórico desenvolvido por Collin Cherubim, principal autor do estudo. O modelo estima como seria a atmosfera de um planeta e indicou que o LHS 1140 b teria uma atmosfera superior rica em hélio, escapando lentamente para o espaço.
Para confirmar a hipótese, a equipe utilizou o espectrógrafo WINERED. O instrumento detectou justamente esse hélio escapando ao redor do planeta, confirmando que ele estava sendo retido por uma atmosfera.
“Collin analisou os planetas que conhecíamos e previu que este teria uma atmosfera de hélio. Em seguida, organizou o tempo de observação com telescópios, obteve os dados e a detecção foi estatisticamente sólida como uma rocha”, afirma David Charbonneau, chefe do Departamento de Astronomia da Universidade Harvard.
Segundo o estudo, essa atmosfera provavelmente existe há mais de 3 bilhões de anos.
Ainda há diferenças fundamentais entre os dois planetas. O LHS 1140 b é mais frio que a Terra e também é maior e mais massivo. Além disso, completa uma volta ao redor de sua estrela em apenas 25 dias e está em rotação sincronizada: o mesmo lado permanece sempre voltado para a estrela.
Agora, os pesquisadores pretendem investigar a composição dessa atmosfera e buscar outros indícios de habitabilidade, como a presença de água líquida na superfície. O modelo desenvolvido pela equipe também deverá ser aplicado ao estudo de outros exoplanetas.