O objeto 1998 KY26 é um pedregulho de 10 metros de diâmetro. Assim como todos os outros milhões de pequenos rochedos que orbitam o Sol, ele é irrelevante demais na escala cósmica para ter um nome reconhecível – os astrônomos chamam o dito-cujo pelo código, mesmo.

Porém, 1998 KY26 chegou a um patamar improvável de fama e acaba de estrelar uma matéria no New York Times. O motivo é que ele se move de uma maneira peculiar – não parece seguir as equações da gravitação que regem com precisão o movimento de todo o resto dos corpos celestes.

Isso não significa, é claro, que o pequeno bólido seja uma nave alienígena disfarçada ou qualquer coisa do tipo. Por alguns anos, a principal suspeita foi a de que ele fosse um cometa “disfarçado” de asteroide, o que explicaria parcialmente as dificuldades para calcular sua trajetória. Mas estudos mais recentes apontam para uma explicação bem mais prosaica.

Cometa escuro

A desconfiança começou em 2023. Uma equipe liderada pelo astrônomo Darryl Seligman analisou décadas de registros telescópicos e detectou acelerações não gravitacionais estatisticamente significativas em objetos sem nenhuma atividade aparente, entre eles 1998 KY26.

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Rochas espaciais sofrem, sim, outras forças além da gravidade. A mais conhecida é o efeito Yarkovsky: o asteroide absorve a luz do Sol e, enquanto gira, emite esse esse calor ao espaço em outra direção, o que funciona como um motorzinho de foguete absurdamente fraco. Mas, pelas contas da época, os desvios eram maiores do que os que o efeito Yarkovsky costuma produzir.

A saída proposta foi chamar esses objetos de “cometas escuros”.

Explicando melhor: quando um cometa normal se aproxima do Sol, seu gelo vira gás, esse gás forma aquela longa cauda e a cauda acaba funcionando como um jato que altera a trajetória do bólido. Já um cometa escuro teria comportamento de cometa, mas sem produzir cauda ou cabeleira: o gás escaparia em uma quantidade suficiente para empurrar o objeto, mas pequena demais para aparecer nas observações.

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Menor do que se pensava

O retrato do KY26 mudou em 2024, quando ele passou perto da Terra e foi observado por vários telescópios grandes, incluindo o VLT, do Observatório Europeu do Sul (ESO).

O resultado, publicado na Nature Communications em setembro de 2025, mostrou que o objeto tem cerca de 11 metros de diâmetro, quase três vezes menos que os 30 metros estimados antes. Ele também gira duas vezes mais rápido do que se pensava e completa uma volta a cada 5,35 minutos. “Um dia nesse asteroide dura só cinco minutos!”, resumiu o líder do estudo, o astrônomo espanhol Toni Santana-Ros.

Isso muda a conta. Quanto menor o objeto, maior a área exposta à luz em relação à massa, e mais fácil é empurrá-lo. Com as novas medidas, a equipe de Davide Farnocchia, do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da Nasa, refez os cálculos. A conclusão: a pressão da própria luz solar, somada ao efeito Yarkovsky, explica a aceleração, e o gelo escondido deixa de ser necessário.

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Agora, um estudo publicado na revista Icarus jogou mais terra na ideia do gelo. Korbin Hansen e Masatoshi Hirabayashi, do Instituto de Tecnologia da Geórgia (EUA), simularam como o calor do Sol se espalha da superfície até o centro do pedregulho. Resultado: mesmo os pontos mais frios ficam, em média ao longo da órbita, em torno de 61 °C negativos. Parece gelado. Mas, no vácuo, o gelo só se preserva se passar longos períodos abaixo de uns 128 °C negativos.

Pelas contas da dupla, se o empurrão viesse mesmo de vapor d’água, o KY26 perderia cerca de 0,03 grama de água por segundo e esgotaria o estoque em uns 62 anos, um piscar de olhos em escala astronômica. Nas palavras dos autores, a taxa de liberação de água seria alta demais para manter gelo enterrado. A conclusão deles: o KY26 é, provavelmente, um asteroide desidratado.

Nave soviética?

Nave alienígena, não. Mas houve quem sugerisse uma nave… soviética. Em um artigo publicado em maio no arXiv, um repositório de estudos ainda sem revisão por pares, o astrofísico Avi Loeb, de Harvard propôs que o objeto seria a Phobos 1 – uma sonda lançada pela União Soviética rumo a Marte em julho de 1988 que falhou cerca de dois meses depois, após receber um comando digitado errado.

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Loeb é conhecido por defender que o visitante interestelar ʻOumuamua, aquele asteroide em forma de charuto que passou pelo Sistema Solar, poderia ser tecnologia extraterrestre.

São três argumentos: as órbitas se parecem, os cerca de 10 metros de envergadura dos painéis solares da sonda batem com o tamanho do KY26, e a superfície metálica de uma nave teria mesmo o brilho alto que o objeto exibe. A luz do Sol, refletida pelo veículo, seria uma fonte de energia capaz de causar a ligeira mudança na trajetória. Num segundo artigo, de setembro, o grupo diz que um modelo simplificado da sonda reproduz as variações de brilho do objeto em oito conjuntos de observações.

Mas a hipótese tem pedras no caminho. Para que as órbitas coincidam, a sonda, supostamente morta, teria que ter feito duas manobras com seus propulsores, uma delas em maio de 1996, quase oito anos depois de perder contato com a Terra.

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Além disso, o espectro do KY26 é típico de um tipo conhecido de asteroide (o Xe), e modelos de origem indicam que ele provavelmente veio da parte interna do cinturão de asteroides. Por fim, também não é a primeira vez que Loeb liga um cometa escuro a uma sonda soviética. Em 2025, ele sugeriu que o objeto 2005 VL1 seria outra sonda, a Venera 2. Mas uma análise posterior descartou “decisivamente” essa identificação.

A história chegou à Nasa. Na quinta-feira passada (12), o administrador da agência, Jared Isaacman, disse em entrevista à Fox News que não viu nenhuma evidência de que o KY26 seja algo além de um asteroide, e que a Nasa segue monitorando o objeto, sem motivo para alarme.

Visita cancelada

A dúvida seria resolvida em julho de 2031, quando a sonda japonesa Hayabusa2 deveria chegar ao KY26. É a mesma sonda que trouxe à Terra amostras do asteroide Ryugu em dezembro de 2020. Não vai mais. Na segunda-feira (16), a agência espacial japonesa, a Jaxa, informou a um comitê do governo que o destino final da sonda deixa de ser o KY26 (fonte em japonês).

É que a navezinha já é velha de guerra. Dos quatro motores iônicos da Hayabusa2, três já estavam bastante desgastados, e o único que ainda funcionava normalmente pifou em meados de agosto. Os engenheiros improvisaram, combinando peças de motores diferentes, mas o empuxo recuperado não basta para a manobra perto da Terra que levaria a sonda ao KY26. Em vez disso, ela deve fazer um sobrevoo em alta velocidade do asteroide 2015 BM510 em 2028. Ele tem entre 17 e 74 metros de diâmetro.

Com isso, o mistério do KY26 deve ficar um bom tempo sem resposta definitiva. Sua próxima aproximação da Terra será só em maio de 2039, a cerca de 16 milhões de km. Mas, a julgar pelos estudos mais recentes, a resposta deve ser bem menos emocionante do que alienígenas, cometas secretos ou sondas soviéticas: um pedregulho seco, pequeno e brilhante, sendo empurrado de leve pela luz do Sol.

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