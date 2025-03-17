No dia 5 de junho de 2024, os astronautas dos Estados Unidos Butch Wilmore e Suni Williams entraram a bordo da espaçonave Boeing Starliner para passar oito dias em missão na Estação Espacial Internacional (ISS). Esses oito dias viraram mais de nove meses por causa de um problema no veículo da Boeing, mas agora eles finalmente vão voltar para a Terra – e você pode assistir ao vivo.

Wilmore e Williams vão voltar para o planeta azul a bordo da espaçonave SpaceX Dragon 2, com a companhia do astronauta da Nasa Nick Hague e do cosmonauta russo Aleksandr Gorbunov. A missão Crew-10, que transportou quatro integrantes para a ISS com sucesso, chegou à estação no último domingo (16), com a mesma nave que vai ser usada para o retorno de Wilmore e Williams na terça-feira (18).

O voo vai começar a ser transmitido pela Nasa às 23h45 (horário de Brasília) desta segunda-feira (17), quando a escotilha do veículo vai se fechar. A agência espacial norte-americana pretende mostrar a entrada na atmosfera e o splashdown, momento em que a nave atinge a superfície aquática da Terra. Se tudo correr de acordo com o planejado, esse clímax da transmissão vai acontecer às 18h57 de terça-feira.

A volta de Wilmore e Williams atrasou tanto por causa de problemas no sistema de propulsão da cápsula Boeing Starliner. Esse não foi o único atraso: a carona na nave da SpaceX era para ter acontecido em janeiro, foi adiada para fevereiro e agora está finalmente acontecendo em março.

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Liberdade enfim

A cápsula da SpaceX que vai trazer os astronautas de volta para casa foi apelidada de “Freedom” (em português, liberdade). Em toda essa história, quem se saiu pior provavelmente foi a Boeing: a missão de teste do Starliner deu errado depois de anos de atrasos e um prejuízo de mais de US$ 1,5 bilhão (R$ 8,5 bilhões), e agora é a principal concorrente da empresa que está oferecendo liberdade aos astronautas presos na ISS.

Enquanto os astronautas continuaram na ISS, a Starliner voltou para a Terra num voo sem tripulação em setembro de 2024, com sucesso.

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Wilmore e Williams passaram os meses na ISS tranquilamente. Eles até conseguiram votar nas últimas eleições dos Estados Unidos direto da estação espacial. A dupla ficou bastante tempo no espaço, mas não tanto quanto Frank Rubio, o astronauta da Nasa que passou 371 dias em órbita.

Um dos principais riscos desses longos voos é que a ausência da gravidade da Terra pode levar a massa muscular e óssea do corpo a diminuir, o que pode aumentar o risco de fraturas e o tempo de cicatrização. Para combater isso, os astronautas passam duas horas e meia por dia malhando na academia da ISS.

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Depois da transmissão do fechamento da escotilha, a Nasa vai pausar a live e voltar às 02h05 de terça-feira com o processo de desatracação. Depois disso, as próximas imagens da Dragon 2 só vão aparecer às 17h45, quando ela vai iniciar sua aterrissagem, com manobras para entrar na atmosfera da Terra. A chegada vai ser transmitida pouco mais de uma hora depois, às 18h57.

Os planos são calculados com muito cuidado, mas não são imutáveis. Atrasos podem acontecer, mas a expedição promete ser tranquila. O local de amaragem (pouso no mar) ainda não foi divulgado pela Nasa e pela SpaceX.

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O retorno de Wilmore e Williams para a Terra vai poder ser assistido pelo canal de YouTube da Nasa ou pelo site da agência espacial dos Estados Unidos.