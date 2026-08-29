Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super Impressa por 9,90
Ciência

Como funciona nova pílula contra câncer de pâncreas aprovada nos EUA

O daraxonrasib usa uma técnica inédita para bloquear a mutação KRAS, responsável pela maioria dos casos da doença.

Por Amanda Nascimento 29 ago 2026, 18h00
Mãos de uma pessoa idosa derramando comprimidos azuis e brancos de um frasco de vidro âmbar na palma da outra mão
 (Michelle Leman/Pexels)
Continua após publicidade
Como funciona nova pílula contra câncer de pâncreas aprovada nos EUA Priorizar nos meus resultados Google

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora americana, aprovou nesta quarta-feira (26) um medicamento inovador para o tratamento do câncer de pâncreas, considerado o mais letal e o mais difícil de tratar entre todos os tipos de câncer. O tratamento é capaz de retardar a progressão da doença e dobrar a sobrevida dos pacientes.

O medicamento é um comprimido chamado daraxonrasib, vendido sob o nome comercial Rasonque. Ele é administrado uma vez por dia. A empresa fabricante, a Revolution Medicines, anunciou que o tratamento mensal deve custar aproximadamente US$ 39.800.

A aprovação da FDA chega menos de três meses depois da publicação, no periódico The New England Journal of Medicine, dos resultados sobre a eficácia da droga. O estudo contou com a participação de 500 pacientes com adenocarcinoma ductal pancreático, o tipo de câncer de pâncreas mais comum, responsável por mais de 90% dos casos.

Siga

Fosfoetanolamina: relembre o lamentável caso da “pílula do câncer”

Continua após a publicidade

Os resultados mostraram que os pacientes tratados com o daraxonrasib apresentaram uma sobrevida de 13,2 meses – quase o dobro do grupo que recebeu apenas a quimioterapia. Também houve melhora na qualidade de vida e redução da dor.

Quando os resultados foram apresentados em um encontro da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (Asco), com milhares de médicos presentes, a notícia foi aplaudida de pé pela plateia e alguns oncologistas chegaram a chorar de emoção.

Continua após a publicidade

Como funciona?

O câncer de pâncreas é considerado o mais letal de todos por dois motivos principais. O primeiro é que ele costuma ser silencioso: quando um paciente apresenta sinais, como icterícia (amarelamento da pele) ou dor abdominal, o câncer muitas vezes já se espalhou para outros órgãos.

O segundo motivo é que mais de 90% dos casos desse câncer envolvem uma mutação no gene KRAS, que codifica uma proteína de mesmo nome. Numa situação normal, as proteínas KRAS induzem as células a se dividirem. Uma mutação nesse gene, no entanto, pode levar a um efeito desastroso: a multiplicação desenfreada de células e, portanto, a formação de tumores.

Continua após a publicidade

Por décadas, essa proteína mutada foi considerada “inatingível” pela indústria farmacêutica. Isso porque sua superfície é lisa demais, sem uma cavidade onde uma molécula possa se encaixar e bloquear sua função. Até então, todas as tentativas de desenvolver um inibidor direto “escorregavam”.

É justamente este o diferencial do daraxonrasib. Em vez de tentar se ligar diretamente à KRAS, como nas tentativas anteriores, ele se liga primeiro a uma molécula chamada cyclophilin A – envolvida no processo de formação de proteínas. É a combinação do medicamento com essa molécula, por sua vez, que consegue neutralizar a ação da KRAS.

Continua após a publicidade

O medicamento apresentou efeitos colaterais, como erupções cutâneas, diarreia e vômitos. No entanto, eles são menores e menos frequentes do que os registrados na quimioterapia.

Publicidade
TAGS:
Câncer
doença
PÂNCREAS
pílula
trends
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).