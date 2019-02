Conheça os exoplanetas da galáxia com novas ferramentas da Nasa

Quem nunca se pegou sonhando em pular à bordo de uma espaçonave (ou disco voador) e sair pelas estrelas conhecendo as maravilhas do universo? Ainda estamos um pouco distantes de ter as futurísticas tecnologias necessárias para realizar viagens interestelares, mas temos a arte, a computação gráfica e, acima de tudo, nossa imaginação — que nos leva bem mais longe que a Millennium Falcon. Juntando tudo isso, a Nasa lançou novas ferramentas maravilhosas para quem deseja conhecer melhor os destinos de nossa galáxia.

Já são quase 4 mil exoplanetas catalogados no arquivo da agência espacial americana, considerado pelos cientistas planetários como a base de dados oficial da área. Todos esses milhares de mundos que estão para além do Sistema Solar fazem parte do incrível Eyes on Exoplanet 2.0, conjunto avançado de recursos disponíveis diretamente no navegador que permitem explorar virtualmente cada exoplaneta conhecido.

Visualização em 3D, comparação com os tamanhos da Terra e de Júpiter, uma calculadora do tempo de viagem até lá de carro, avião ou em uma nave na velocidade da luz: está tudo lá. É a ferramenta dos sonhos de qualquer nerd espacial. Algumas das mais célebres atrações galácticas que podemos “visitar” ali são os tão falados sete planetas do sistema TRAPPIST-1, o oval WASP-12b, o Kepler-16b, primeiro mundo a ser descoberto orbitando um sistema estelar binário, e também o exoplaneta coberto por lava derretida 55 Cancri e.

Este último, inclusive, é retratado esplendidamente em um novo pôster do genial Exoplanet Travel Bureau, uma agência de viagens fictícia que divulga cartazes em estilo vintage promovendo pacotes turísticos pela Via Láctea. É uma brilhante iniciativa de divulgação científica idealizada em conjunto pelos comunicadores e cientistas do Exoplanet Exploration Program, da Nasa, coordenado pelo Caltech no Laboratório de Propulsão à Jato.

Vemos no pôster fresquinho um intrépido grupo de exploradores humanos enfrentando as condições infernais de 55 Cancri e dentro de uma futurista bolha protetora. Protegidos ali dentro, eles pairam pelo mar de lava e desbravam esse admirável mundo novo. Também é possível simular a vista a partir da superfície do exoplaneta graças a um recurso de visualização 3D em 360 graus. Funciona até mesmo em alguns óculos de realidade virtual.



E tem mais. Para fechar com chave de ouro o estonteante pacote de novidades multimídia da Nasa, há ainda uma ferramenta interativa que simula o início e o fim dos planetas. É um convite a se aprofundar na saga cósmica da formação, evolução e morte dos sistemas solares. Importante para entender melhor como nosso próprio lar planetário se formou — e qual será seu destino depois que o Sol morrer. Então partiu dar um rolê pela galáxia?