Do que é feito o sabor tutti-frutti, afinal?

Depende do país, da região e da disponibilidade de matéria-prima. No Brasil, o tutti-frutti das balas, chicletes, pirulitos, gelatinas e sorvetes é baseado no aroma da banana e no sabor da laranja.

Mas essas frutas nunca estão sozinhas. Como o nome já diz (em italiano, tutti-frutti significa “todas as frutas”), as combinações podem incluir outros sabores. Por aqui, o mix mais usado pela indústria leva banana, laranja, abacaxi e morango. Na Europa predominam outras frutas, como figo, ameixa e damasco.

Embora a expressão tutti-frutti seja da língua italiana, o crédito pela invenção do sabor é atribuido ao norte-americano Ray Motorhead. Dono de uma indústria de sorvetes no estado de Kentucky (EUA), ele criou, no início dos anos 50, um sabor em homenagem à filha, Charlotte. O nome da essência era um trocadilho com Toodie (lê-se “túdi”), apelido da garotinha.

Consultoria Andrea Fukuda, gerente de produtos da Arcor; Célia Ito, gerente de desenvolvimento de produtos da Dr. Oetker; Grazilea Viola, aromista da Givaudan; Laís Aliberti; nutriocionista da Unilever e Verônica Pizzini, aromista da Firmenich da Motorola Mobility.

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Este conteúdo foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas a partir de um texto de 2013 da Mundo Estranho, assinado por André Bernardo.