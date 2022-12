Espécie de dinossauro aquático é descoberta na Mongólia

Dinossauros dominavam a terra, você sabe, tinham forte presença no ar, mas pareciam não gostar muito de natação. Ao longo de dois séculos de descobertas, poucos são os dinossauros com modificações para atividades aquáticas – e menor ainda os que passavam toda a vida na água. Agora, paleontólogos encontraram um dinossauro totalmente aquático.

A espécie, descrita no periódico Communications Biology, tinha apenas 30 centímetros de comprimento e viveu na Mongólia há cerca de 71 milhões de anos. Parente distante do Velociraptor, o novo dinossauro tinha uma aparência aerodinâmica bem diferente, com longas mandíbulas cheias de dentes minúsculos.

Batizado de Natovenator polydontus, o “caçador nadador com muitos dentes” foi encontrado no deserto de Gobi, em um local chamado Hermiin Tsav, já bem conhecido entre os profissionais da área pelas várias espécies preservadas de dinossauros e outras formas de vida antiga.

A hipótese de que se tratava de um dinossauro nadador gerou muito debate. Os pesquisadores examinaram os ossos cuidadosamente; por fim, eles concluíram que Natovenator vivia na água.

Alguns detalhes anatômicos do dinossauro são bons indicadores de seus costumes aquáticos. As longas mandíbulas e vários dentes minúsculos podem ser uma adaptação para fisgar presas pequenas e esguias na água. Os paleontólogos também observaram que as costelas preservadas do Natovenator são orientadas de maneira semelhante à dos pinguins. Esse “arranjo ósseo” teria permitido ao Natovenator nadar com mais eficiência em lagos e riachos – algo jamais visto em outra espécie de dinossauro.

Outros dinossauros não eram completamente avessos à água. Arranhões e rastros encontrados em leitos de rios e sedimentos enlameados provavelmente foram feitos por dinossauros terrestres que cruzavam rios ou caçavam em águas rasas.

O Spinosaurus também já participou de discussões em que foi julgado como o primeiro dinossauro aquático. Se ele era um nadador habilidoso, que caçava presas enquanto totalmente submerso ou apenas um dinossauro que vagava pelas águas ainda é incerto. Seus ossos densos e suas mandíbulas semelhantes a de crocodilos sugerem que ele estava pelo menos espreitando em águas rasas à espera de uma presa aquática. Já o Natovenator é diferente, porque parece ter adaptações específicas relacionadas ao movimento na água.

Também vale lembrar que imensos répteis aquáticos, como os ictiossauros, plesiossauros e mosassauros, que às vezes aparecem nos mares de filmes e desenhos, não são dinossauros. Mesmo com “sauro” no nome, eles são, na verdade, parte de outros grandes répteis da época.

Como o Natovenator realmente nadava, no entanto, ainda não foi totalmente descoberto. Lee e seus colegas sugerem que ele usava os membros anteriores, um certo protótipo do nado de alguns pássaros modernos, como os pinguins.

