Pegadas de dinossauro aparecem em leito de rio nos Estados Unidos

Uma seca sumiu com a água do Rio Paluxy, em um parque estadual do Texas, nos Estados Unidos. Então elas surgiram: pegadas que dinossauros deixaram por ali há cerca de 113 milhões de anos.

O Dinosaur Valley State Park (ou “Parque Estadual Vale dos Dinossauros”, em tradução livre) é famoso por marcas deixadas por dinossauros, como o nome sugere. Mas é difícil elas darem as caras. Em condições climáticas normais, os rastros ficam embaixo d’água e cobertos por sedimentos.

Na época das pegadas, a área em que hoje é o parque ficava à beira de um mar que avançava e recuava continuamente. A presença de conchas por ali acabou formando uma lama rica em carbonato de cálcio, com a consistência ideal para preservar as impressões.

A seca de agora revelou cerca de 60 impressões do Acrocanthosaurus. Há 140 pegadas de dinossauros no total, e as do Acrocanthosaurus não eram vistas desde o ano 2000.

E quem é o tal Acrocanthosaurus? É um dinossauro carnívoro que viveu na América do Norte, entre 125 a 100 milhões de anos atrás, num período conhecido como Cretáceo Inferior.

Ele é um dos maiores terópodes conhecidos – mesma subordem de dinossauros bípedes que o famoso (e maior) T-Rex. Um bicho desses adulto poderia alcançar aproximadamente 4,5 metros de altura e pesar quase 7 toneladas.

Além do Acrocanthosaurus, outro dinossauro deixou rastros na região: o Sauroposeidon proteles. Ele pertence ao grupo de dinossauros de pescoço longo e vertical chamados saurópodes. Tinha cerca de 18 metros de altura e 44 toneladas quando adulto.

As pegadas que apareceram agora foram registradas neste vídeo. A expectativa é que elas sejam enterradas de novo com as chuvas que devem chegar ao estado americano – ficando protegidas do intemperismo natural e da erosão.

