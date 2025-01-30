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Ciência

Esse asteroide tem uma pequena chance de atingir a Terra em 2032

Fique tranquilo: a chance é pequena. Mas é raro um asteroide passar tão perto da Terra, e por isso ele foi para o topo da lista de perigo.

Por Eduardo Lima 30 jan 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Imagem de Asteroide se aproximando do planeta Terra.
 (buradaki/Getty Images)
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Esse asteroide tem uma pequena chance de atingir a Terra em 2032 Priorizar nos meus resultados Google

Melhor comprar um capacete, só por precaução: há uma chance pequena de um asteroide colidir com a Terra em 2032.

A chance é bem pequena: só uma em 83, de acordo com os astrônomos que avistaram o asteroide. Não é motivo de preocupação para os cientistas. Pensando melhor, pode deixar o capacete para andar de bicicleta, mesmo. Mas não é porque esse asteroide não é um grande perigo que ele deve ser ignorado.

O objeto espacial foi avistado pela primeira vez em dezembro de 2024, por um telescópio no Chile. Ele foi apelidado de 2024 YR4, tem comprimento estimado entre 40 metros e 100 metros. Atualmente, está a 43 milhões de km da Terra.

A trajetória do asteroide está sendo examinada de perto, mas sua órbita ainda é incerta. Agora, parece que o 2024 YR4 está se afastando da Terra. Na verdade, é provável que as chances de colisão caiam para zero nos próximos meses, mas os astrônomos precisam continuar de olho no asteroide para ter certeza.

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Topo da lista de perigo

De acordo com a Nasa e a Agência Espacial Europeia (ESA), é muito provável que o asteroide desapareça da nossa vista nos próximos meses. Porém, até ter essa garantia, alguns dos telescópios mais poderosos do mundo vão ficar de olho nele, para tentar determinar seu percurso.

O momento de maior proximidade entre o 2024 YR4 e a Terra foi o Natal de 2024, quando o asteroide estava há 800 mil km do nosso planeta – um pouco mais do dobro da distância entre a Terra e a Lua. Tão próximo, mas tão distante dos nossos olhos: o asteroide só foi descoberto dois dias depois.

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É possível que o asteroide também tenha passado perto do planeta em 2016, então os astrônomos estão analisando as pesquisas da época para entender mais sobre essa rocha espacial. Se encontrarem o 2024 YR4 nessas imagens antigas, eles conseguem prever com mais certeza se o asteroide vai entrar em rota de colisão com a Terra ou não.

A Terra é atingida por um asteroide mais ou menos desse tamanho de milênios em milênios, então o 2024 YR4 foi direto para o topo da lista de perigo da ESA. Mesmo que as chances sejam pequenas, elas são algumas das maiores probabilidades de uma colisão de asteroide já calculadas pelas agências espaciais.

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Se o impacto realmente acontecesse, a rocha espacial atingiria o planeta no dia 22 de dezembro de 2032. O desenlace mais provável é que o asteroide só passe “de raspão” pela Terra – mas estamos falando de “raspão” nas proporções cósmicas, a 106 mil km de distância.

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TAGS:
asteroide
Astronomia
espaço
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