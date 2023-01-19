Estudo mapeia energia eólica em Marte

O planeta vermelho tem uma atmosfera extremamente rarefeita, quase sem gases: sua pressão é 150 vezes menor que a da atmosfera terrestre.

Mas, mesmo assim, Marte tem um pouquinho de vento – e ele pode ser usado para gerar energia. É o que afirmam cientistas da Nasa, que calcularam (1) os pontos da superfície marciana onde mais venta.

Segundo eles, o uso da energia eólica (que seria capturada por turbinas com 50 metros de altura) tornaria viável a construção e operação de bases em diversas regiões do planeta – incluindo os polos marcianos, onde pode existir água congelada.

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Fonte 1. Assessment of wind energy resource potential for future human missions to Mars. VL Hartwick e outros, 2022.